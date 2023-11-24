Дети шли в родителями в садик по грунтовой дороге с грязью и ямами (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По требованию челябинской прокуратуры детям поселка Западный Сосновского района Челябинской области отремонтировали дорогу в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура провела проверку по обращению, поступившему в ходе личного приема первого зампрокурора области Павла Вепрева, по вопросу организации доступа в детский сад, расположенный в микрорайоне Привилегия поселка Западный. В настоящее время нарушения устранены, обустроены беспрепятственные подходы и подъезды к детскому саду», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что специалисты проверили дорогу к детскому саду №77 поселка Западный. Выяснилось, что дети с родителями идут в дошкольное учреждение по грунтовой дороге с многочисленными разрушениями покрытия (ямы, провалы, обрывы, следы колеи от крупногабаритного транспорта), которая не отвечает требованиям безопасности.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить нарушения. Судом требования прокурора удовлетворены. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.

По такой дороге дети шли с родителями в садик Пресс-служба прокуратуры Челябинской области