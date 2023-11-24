По требованию прокуратуры детям челябинского поселка сделали дорогу в садик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, грунтовая дорога, грязь, распутица, бездорожье
Дети шли в родителями в садик по грунтовой дороге с грязью и ямами (фото из архива) Фото:

По требованию челябинской прокуратуры детям поселка Западный Сосновского района Челябинской области отремонтировали дорогу в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура провела проверку по обращению, поступившему в ходе личного приема первого зампрокурора области Павла Вепрева, по вопросу организации доступа в детский сад, расположенный в микрорайоне Привилегия поселка Западный. В настоящее время нарушения устранены, обустроены беспрепятственные подходы и подъезды к детскому саду», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что специалисты проверили дорогу к детскому саду №77 поселка Западный. Выяснилось, что дети с родителями идут в дошкольное учреждение по грунтовой дороге с многочисленными разрушениями покрытия (ямы, провалы, обрывы, следы колеи от крупногабаритного транспорта), которая не отвечает требованиям безопасности.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить нарушения. Судом требования прокурора удовлетворены. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.

По такой дороге дети шли с родителями в садик
По такой дороге дети шли с родителями в садик
Так дорога выглядит сейчас
Так дорога выглядит сейчас

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По требованию челябинской прокуратуры детям поселка Западный Сосновского района Челябинской области отремонтировали дорогу в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура провела проверку по обращению, поступившему в ходе личного приема первого зампрокурора области Павла Вепрева, по вопросу организации доступа в детский сад, расположенный в микрорайоне Привилегия поселка Западный. В настоящее время нарушения устранены, обустроены беспрепятственные подходы и подъезды к детскому саду», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что специалисты проверили дорогу к детскому саду №77 поселка Западный. Выяснилось, что дети с родителями идут в дошкольное учреждение по грунтовой дороге с многочисленными разрушениями покрытия (ямы, провалы, обрывы, следы колеи от крупногабаритного транспорта), которая не отвечает требованиям безопасности. Прокурор обратился в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить нарушения. Судом требования прокурора удовлетворены. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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