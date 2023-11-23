23 ноября 2023

В Тюмени задержали стюардессу, курившую в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, стюардессы, пассажирский самолет, авиакомпания, стюардесса, бортпроводники, авиаперевозки
Девушка сама работала стюардессой в одной из частных компаний Фото:

В тюменском аэропорту Рощино задержали стюардессу, которая курила электронную сигарету в самолете, следовавшем из Москвы. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО.

«Транспортные полицейские линейного отдела в аэропорту Рощино привлекли к административной ответственности пассажирку рейса „Москва-Тюмень“, которая курила электронную одноразовую сигарету на борту самолета. Москвичка сама работает стюардессой в одной из частных авиакомпаний страны», — сообщает ведомство.

В момент задержания девушка вела себя агрессивно: высказывала угрозы в адрес полицейских, кричала и бранилась. За нарушение запрета о курении ей предстоит выплатить штраф в размере двух с половиной тысяч рублей.

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В тюменском аэропорту Рощино задержали стюардессу, которая курила электронную сигарету в самолете, следовавшем из Москвы. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО. «Транспортные полицейские линейного отдела в аэропорту Рощино привлекли к административной ответственности пассажирку рейса „Москва-Тюмень“, которая курила электронную одноразовую сигарету на борту самолета. Москвичка сама работает стюардессой в одной из частных авиакомпаний страны», — сообщает ведомство. В момент задержания девушка вела себя агрессивно: высказывала угрозы в адрес полицейских, кричала и бранилась. За нарушение запрета о курении ей предстоит выплатить штраф в размере двух с половиной тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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