В Тюмени задержали стюардессу, курившую в самолете

В тюменском аэропорту Рощино задержали стюардессу, которая курила электронную сигарету в самолете, следовавшем из Москвы. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО.
«Транспортные полицейские линейного отдела в аэропорту Рощино привлекли к административной ответственности пассажирку рейса „Москва-Тюмень“, которая курила электронную одноразовую сигарету на борту самолета. Москвичка сама работает стюардессой в одной из частных авиакомпаний страны», — сообщает ведомство.
В момент задержания девушка вела себя агрессивно: высказывала угрозы в адрес полицейских, кричала и бранилась. За нарушение запрета о курении ей предстоит выплатить штраф в размере двух с половиной тысяч рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.