В судебной системе Тюменской области произошли кадровые перестановки

Председателем Тобольского городского суда (Тюменская область) назначен Андрей Лобанов. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что Тобольский районный суд возглавил Станислав Перминов.
«Сегодня председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов официально представил судейским коллективам председателя Тобольского городского суда Андрея Владимировича Лобанова. А также председателя Тобольского районного суда Станислава Геннадьевича Перминова, заместителя председателя по гражданским делам Тобольского городского суда Игоря Александровича Галютина», — указано на официальном сайте объединенной пресс-службы судов.
Андрей Лобанов родился 2 июня 1979 года в Башкортостане. В разные годы работал в ОВД города Нягань (ХМАО), УФССП по Тюменской и Свердловской областям, а также в Калининском суде Тюмени. Ранее агентство писало о том, что в мае он был рекомендован квалификационной коллегией на должность председателя Тобольского городского суда.
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