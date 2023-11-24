В Екатеринбурге избили беременную женщину

24 ноября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Беременная женщина получила несколько ударов в живот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге между пассажирами трамвая произошла потасовка. По словам очевидцев, одна женщина ударила другую. Подвергшаяся нападению женщина была беременной. «На остановке „Кузнецова“ встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина около сорока лет ударила беременную в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно», — пишет telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге между пассажирами трамвая произошла потасовка. По словам очевидцев, одна женщина ударила другую. Подвергшаяся нападению женщина была беременной. «На остановке „Кузнецова“ встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина около сорока лет ударила беременную в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно», — пишет telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.