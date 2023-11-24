В Екатеринбурге избили беременную женщину

Беременная женщина получила несколько ударов в живот
В Екатеринбурге между пассажирами трамвая произошла потасовка. По словам очевидцев, одна женщина ударила другую. Подвергшаяся нападению женщина была беременной.
«На остановке „Кузнецова“ встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина около сорока лет ударила беременную в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно», — пишет telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.
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