В Екатеринбурге избили беременную женщину

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Беременная женщина получила несколько ударов в живот Фото:

В Екатеринбурге между пассажирами трамвая произошла потасовка. По словам очевидцев, одна женщина ударила другую. Подвергшаяся нападению женщина была беременной.

«На остановке „Кузнецова“ встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина около сорока лет ударила беременную в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно», — пишет telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге между пассажирами трамвая произошла потасовка. По словам очевидцев, одна женщина ударила другую. Подвергшаяся нападению женщина была беременной. «На остановке „Кузнецова“ встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина около сорока лет ударила беременную в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно», — пишет telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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