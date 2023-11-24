В Кургане после падения ребенка в траншею возбудили уголовное дело

24 ноября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Мальчик провалился в траншею в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане девятилетний ребенок провалился в траншею, когда возвращался домой из школы. По факту происшествия следователями возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Инцидент произошел по улице 1 Мая. «По данным следствия, 9-летний мальчик, возвращаясь со школы домой, проходя в темное время суток по тротуару упал в траншею, предназначенную для проведения газопровода. При этом опасный участок территории огорожен не был. По результатам проведения доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас устанавливаются ответственные лица, не принявшие мер по ограждению траншеи.

В Кургане девятилетний ребенок провалился в траншею, когда возвращался домой из школы. По факту происшествия следователями возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Инцидент произошел по улице 1 Мая. «По данным следствия, 9-летний мальчик, возвращаясь со школы домой, проходя в темное время суток по тротуару упал в траншею, предназначенную для проведения газопровода. При этом опасный участок территории огорожен не был. По результатам проведения доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас устанавливаются ответственные лица, не принявшие мер по ограждению траншеи.