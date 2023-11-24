В Кургане после падения ребенка в траншею возбудили уголовное дело

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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, траншея, окоп, земля, канава, рытье канавы
Мальчик провалился в траншею в Кургане Фото:

В Кургане девятилетний ребенок провалился в траншею, когда возвращался домой из школы. По факту происшествия следователями возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Инцидент произошел по улице 1 Мая.

«По данным следствия, 9-летний мальчик, возвращаясь со школы домой, проходя в темное время суток по тротуару упал в траншею, предназначенную для проведения газопровода. При этом опасный участок территории огорожен не был. По результатам проведения доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас устанавливаются ответственные лица, не принявшие мер по ограждению траншеи.

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В Кургане девятилетний ребенок провалился в траншею, когда возвращался домой из школы. По факту происшествия следователями возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Инцидент произошел по улице 1 Мая. «По данным следствия, 9-летний мальчик, возвращаясь со школы домой, проходя в темное время суток по тротуару упал в траншею, предназначенную для проведения газопровода. При этом опасный участок территории огорожен не был. По результатам проведения доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас устанавливаются ответственные лица, не принявшие мер по ограждению траншеи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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