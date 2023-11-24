Что такое TenChat, и зачем она нужна курганцам

В Курганской области хотят обновить деловое общение с помощью TenChat

Курганские власти обновляют деловое общение у чиновников и бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время проведения предпринимательского форума «вКУБЕ-2023» подписал соглашение о сотрудничестве с деловой социальной сетью TenChat. Корреспонденты URA.RU собрали сведения о данном сервисе, и для чем он может пригодиться жителям Курганской области.

«TenChat — российская соцсеть для профессиональных знакомств. Соцсеть запустили в 2021 году. Платформа рассчитана на три аудитории: предприниматели, сотрудники и фрилансеры», — данная информация указана в открытых источниках.

Отмечается, что платформа помогает в решении бизнеса-задач. В самом приложении доступны информация о российских компаниях, госзакупки, торги и деловые звонки. В СМИ также отмечают, что данная социальная сеть мало отличается от остальных: там можно писать посты, выкладывать фото и истории, а также подписываться на другие аккаунты для отслеживания. В открытых источниках указано, что на платформе блокируют пользователей, которые занимаются так называемым инфоцыганством (передача платной информации, не несущей никакой ценности). Использование приложения зависит от того, какую цель преследует пользователь. Чаще всего это поиск клиентов, партнеров или сотрудников. Для каждой из потребностей существуют свои рекомендации о том, как ввести свой профиль.

Сообщается, что данная социальная сеть предназначена для бизнесменов и тех, кто ищет работу. Изначально платформа создавалась в 2020 году и являлась сервисом для поиска и размещения тендеров. Спустя год руководство решило организовать ребрендинг.