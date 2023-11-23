Шумков стал первым губернатором, заключившим сотрудничество с TenChat. Фото

24 ноября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Шумков подписал соглашение с деловой сетью TenChat в ходе форума «вКУБе-2023» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков первым из глав субъектов РФ подписал соглашение о сотрудничестве с деловой соцсетью TenChat. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на предпринимательском форуме «вКУБе-2023». «В ходе форума „вКУБе-2023“ губернатор региона Вадим Шумков подписал соглашение о сотрудничестве с управляющим партнером деловой социальной сети TenChat Михаилом Слободинским. Предметом соглашения является взаимодействие в реализации основных направлений социально-экономического развития Курганской области», — передает корреспондент. Глава региона отметил в разговоре с журналистом агентства, что заставлять чиновников регистрироваться в деловой сети TenChat в правительстве не будут. «Мы будем рекомендовать. Если соцсеть подтвердит свою эффективность для государственных и муниципальных служащих, то конечно, то рассмотрим этот вопрос», — сказал Шумков. Некоторые чиновники уже зарегистрированы в деловой сети и пользуются ее функциями. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков в ходе бизнес-форума «вКУБе-2023» рассказал, в чем выражается патриотизм. По его словам, он проявляется в любви к месте, в котором живешь. Также глава региона добавил, что Родину нужно не только любить, но и ухаживать за ней. Губернатор Вадим Шумков подписал соглашение о сотрудничестве с управляющим деловой соцсети TenChat Михаилом Слободинским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков первым из глав субъектов РФ подписал соглашение о сотрудничестве с деловой соцсетью TenChat. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на предпринимательском форуме «вКУБе-2023». «В ходе форума „вКУБе-2023“ губернатор региона Вадим Шумков подписал соглашение о сотрудничестве с управляющим партнером деловой социальной сети TenChat Михаилом Слободинским. Предметом соглашения является взаимодействие в реализации основных направлений социально-экономического развития Курганской области», — передает корреспондент. Глава региона отметил в разговоре с журналистом агентства, что заставлять чиновников регистрироваться в деловой сети TenChat в правительстве не будут. «Мы будем рекомендовать. Если соцсеть подтвердит свою эффективность для государственных и муниципальных служащих, то конечно, то рассмотрим этот вопрос», — сказал Шумков. Некоторые чиновники уже зарегистрированы в деловой сети и пользуются ее функциями. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков в ходе бизнес-форума «вКУБе-2023» рассказал, в чем выражается патриотизм. По его словам, он проявляется в любви к месте, в котором живешь. Также глава региона добавил, что Родину нужно не только любить, но и ухаживать за ней.