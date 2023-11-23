В «Сургутнефтегазе» работников заставляют ремонтировать технику за свой счет

24 ноября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Некоторые увольняются из-за требования покупать комплектующие Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В «Сургутнефтегазе» работники жалуются, что их заставляют ремонтировать технику за свой счет ради премии. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании на условиях анонимности. «У нас бригадир уволился после конфликта с начальством из-за того, что его обязали покупать расходные материалы для техники. Он пошел сообщить начальству, что нужны расходники для ремонта, иначе техника не будет работать. Бригадиру предложили купить их самому. А когда он сказал, что у него нет лишних 100 тысяч рублей, ему предложили поговорить с бригадой и купить все в складчину. Или нас могут оставить без премии за простой. В итоге из-за этого разгорелся конфликт, и бригадир уволился», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу «Сургутнефтегаза». Там сообщили, что ситуация больше похожа на вымысел. Так как для всей техники расходники закупает компания. «Закупкой оборудования и комплектующих занимается несколько подразделений. И если есть сложности, то они никогда не перекладываются на работников. Конечно, мы уточним, но в эту историю верится с трудом», — сообщили в компании. Ранее URA.RU уже сообщало, что водители «Сургутнефтегаза» ремонтируют машины компании за свой счет, чтобы не лишиться части зарплаты. Об этом сообщила супруга одного из сотрудников, который вынужден тратить часть зарплаты на запчасти, чтобы ему не оформили простой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В «Сургутнефтегазе» работники жалуются, что их заставляют ремонтировать технику за свой счет ради премии. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании на условиях анонимности. «У нас бригадир уволился после конфликта с начальством из-за того, что его обязали покупать расходные материалы для техники. Он пошел сообщить начальству, что нужны расходники для ремонта, иначе техника не будет работать. Бригадиру предложили купить их самому. А когда он сказал, что у него нет лишних 100 тысяч рублей, ему предложили поговорить с бригадой и купить все в складчину. Или нас могут оставить без премии за простой. В итоге из-за этого разгорелся конфликт, и бригадир уволился», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу «Сургутнефтегаза». Там сообщили, что ситуация больше похожа на вымысел. Так как для всей техники расходники закупает компания. «Закупкой оборудования и комплектующих занимается несколько подразделений. И если есть сложности, то они никогда не перекладываются на работников. Конечно, мы уточним, но в эту историю верится с трудом», — сообщили в компании. Ранее URA.RU уже сообщало, что водители «Сургутнефтегаза» ремонтируют машины компании за свой счет, чтобы не лишиться части зарплаты. Об этом сообщила супруга одного из сотрудников, который вынужден тратить часть зарплаты на запчасти, чтобы ему не оформили простой.