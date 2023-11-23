Какую подработку можно найти для мам в декрете на Ямале

«Авито Работа»: в ЯНАО мамы в декрете могут подрабатывать в магазинах и аптеках

24 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

В ЯНАО мамы в декрете могут найти себе удобную подработку Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО работодатели предлагают мамам в декрете стать администратором или подработать в продажах и мерчендайзинге. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Продавец-кассир магазина одежды в Салехарде может работать по гибкому графику от десяти до сорока часов в неделю. Его заработок будет рассчитываться по ставке 332 рубля в час плюс скидки на продукцию. Еще один популярный вариант частичной занятости в продажах — позиция мерчендайзера. В его обязанности входит выкладка продукции на витрины, контроль сроков годности и информации на ценниках, ведение отчетности в специальной программе. К примеру, мерчендайзер в Губкинском будет занят по свободному графику, а его зарплата составит до 23000 рублей», — говорится в исследовании. На Ямале мамы в декретном отпуске могут подработать администратором фитнесс-студии. «Администратору фитнес-студии в Ноябрьске предлагают выходить на смены по вечерам с 18:00 до 21:00 часа с понедельника по пятницу. Один час его труда оплачивается в размере 200 рублей. Помимо встречи клиентов, поддержания порядка и продажи абонементов, администратору поручат ведение соцсетей», — рассказали аналитики. Без наличия специальности можно устроится администратором на прием, разбор и выкладку товаров в аптеке. «Сотрудник будет работать по три-четыре часа в день по сменному графику с плавающими выходными. В месяц ему обещают платить 11000-12000 рублей, а также предоставят корпоративные скидки на продукцию», — поделились в «Авито Работа». В Ноябрьске мамы имеют возможность зарабатывать во время прогулки с ребенком. «Сотруднику по сбору данных для картографического сервиса предлагают частичную занятость не менее 25 часов в неделю и сдельную оплату от 20000 до 45000 рублей. В его обязанности входит проверка информации об организациях города, сбор новых данных и фотографирование объектов», — сообщили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях в Салехарде. Наиболее востребованными работниками в столице ЯНАО стали технологи золотоизвлекательной фабрики и сварщики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО работодатели предлагают мамам в декрете стать администратором или подработать в продажах и мерчендайзинге. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Продавец-кассир магазина одежды в Салехарде может работать по гибкому графику от десяти до сорока часов в неделю. Его заработок будет рассчитываться по ставке 332 рубля в час плюс скидки на продукцию. Еще один популярный вариант частичной занятости в продажах — позиция мерчендайзера. В его обязанности входит выкладка продукции на витрины, контроль сроков годности и информации на ценниках, ведение отчетности в специальной программе. К примеру, мерчендайзер в Губкинском будет занят по свободному графику, а его зарплата составит до 23000 рублей», — говорится в исследовании. На Ямале мамы в декретном отпуске могут подработать администратором фитнесс-студии. «Администратору фитнес-студии в Ноябрьске предлагают выходить на смены по вечерам с 18:00 до 21:00 часа с понедельника по пятницу. Один час его труда оплачивается в размере 200 рублей. Помимо встречи клиентов, поддержания порядка и продажи абонементов, администратору поручат ведение соцсетей», — рассказали аналитики. Без наличия специальности можно устроится администратором на прием, разбор и выкладку товаров в аптеке. «Сотрудник будет работать по три-четыре часа в день по сменному графику с плавающими выходными. В месяц ему обещают платить 11000-12000 рублей, а также предоставят корпоративные скидки на продукцию», — поделились в «Авито Работа». В Ноябрьске мамы имеют возможность зарабатывать во время прогулки с ребенком. «Сотруднику по сбору данных для картографического сервиса предлагают частичную занятость не менее 25 часов в неделю и сдельную оплату от 20000 до 45000 рублей. В его обязанности входит проверка информации об организациях города, сбор новых данных и фотографирование объектов», — сообщили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях в Салехарде. Наиболее востребованными работниками в столице ЯНАО стали технологи золотоизвлекательной фабрики и сварщики.