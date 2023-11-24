Востоковед Чупрыгин: Израиль не вытащит всех заложников из сектора Газа

25 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Израиль и ХАМАС заключили четырехдневное перемирие Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получится спасти всех заложников ХАМАС (Палестина), поэтому они будут продолжать военные действия и после перемирия. Об этом в разговоре с URA.RU заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин. «У меня нет оптимистических прогнозов на всю эту ситуацию. Во-первых, часть заложников уже явно погибла. Всех достать не удастся. Это будет одной из причин, по которой Израиль будет продолжать военные действия. Второй момент — израильтяне однозначно заявили на всех уровнях, что они не остановятся. Они вычистят всю Газу. Это связано с тем, что соседние арабские страны не хотят брать на себя ответственность за Газу ни в какой форме. Для Израиля это означает, что элемента контроля над действиями ХАМАСа в Газе нет», — сказал Андрей Чупрыгин. Ранее, в восемь часов утра по московскому времени началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Еврейское государство передаст противнику 150 человек. ХАМАС освободит 50 заложников. При этом палестинцы уже обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня к северу от Рафаха. Тель-Авив эти удары не подтверждает и не собирается оставлять позиции, которые занял на момент начала перемирия.

У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получится спасти всех заложников ХАМАС (Палестина), поэтому они будут продолжать военные действия и после перемирия. Об этом в разговоре с URA.RU заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин. «У меня нет оптимистических прогнозов на всю эту ситуацию. Во-первых, часть заложников уже явно погибла. Всех достать не удастся. Это будет одной из причин, по которой Израиль будет продолжать военные действия. Второй момент — израильтяне однозначно заявили на всех уровнях, что они не остановятся. Они вычистят всю Газу. Это связано с тем, что соседние арабские страны не хотят брать на себя ответственность за Газу ни в какой форме. Для Израиля это означает, что элемента контроля над действиями ХАМАСа в Газе нет», — сказал Андрей Чупрыгин. Ранее, в восемь часов утра по московскому времени началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Еврейское государство передаст противнику 150 человек. ХАМАС освободит 50 заложников. При этом палестинцы уже обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня к северу от Рафаха. Тель-Авив эти удары не подтверждает и не собирается оставлять позиции, которые занял на момент начала перемирия.