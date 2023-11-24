24 ноября 2023

Востоковед Чупрыгин: Израиль не вытащит всех заложников из сектора Газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израиль и ХАМАС заключили четырехдневное перемирие Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получится спасти всех заложников ХАМАС (Палестина), поэтому они будут продолжать военные действия и после перемирия. Об этом в разговоре с URA.RU заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин.

«У меня нет оптимистических прогнозов на всю эту ситуацию. Во-первых, часть заложников уже явно погибла. Всех достать не удастся. Это будет одной из причин, по которой Израиль будет продолжать военные действия. Второй момент — израильтяне однозначно заявили на всех уровнях, что они не остановятся. Они вычистят всю Газу. Это связано с тем, что соседние арабские страны не хотят брать на себя ответственность за Газу ни в какой форме. Для Израиля это означает, что элемента контроля над действиями ХАМАСа в Газе нет», — сказал Андрей Чупрыгин.

Ранее, в восемь часов утра по московскому времени началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Еврейское государство передаст противнику 150 человек. ХАМАС освободит 50 заложников. При этом палестинцы уже обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня к северу от Рафаха. Тель-Авив эти удары не подтверждает и не собирается оставлять позиции, которые занял на момент начала перемирия.

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У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получится спасти всех заложников ХАМАС (Палестина), поэтому они будут продолжать военные действия и после перемирия. Об этом в разговоре с URA.RU заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин. «У меня нет оптимистических прогнозов на всю эту ситуацию. Во-первых, часть заложников уже явно погибла. Всех достать не удастся. Это будет одной из причин, по которой Израиль будет продолжать военные действия. Второй момент — израильтяне однозначно заявили на всех уровнях, что они не остановятся. Они вычистят всю Газу. Это связано с тем, что соседние арабские страны не хотят брать на себя ответственность за Газу ни в какой форме. Для Израиля это означает, что элемента контроля над действиями ХАМАСа в Газе нет», — сказал Андрей Чупрыгин. Ранее, в восемь часов утра по московскому времени началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Еврейское государство передаст противнику 150 человек. ХАМАС освободит 50 заложников. При этом палестинцы уже обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня к северу от Рафаха. Тель-Авив эти удары не подтверждает и не собирается оставлять позиции, которые занял на момент начала перемирия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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