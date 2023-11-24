Суд арестовал топ-менеджера РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
Алексею Белянкину грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество Фото:

Дорогомиловский московский суд арестовал главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в суде.

«Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что за мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде раскрывать не стали.

ЦПЛ взаимодействовала с властями в вопросах организации природных пассажирских перевозок. Несмотря на арест Белянкина, на сайте РЖД он все еще числится главой Центра.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорогомиловский московский суд арестовал главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в суде. «Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что за мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде раскрывать не стали. ЦПЛ взаимодействовала с властями в вопросах организации природных пассажирских перевозок. Несмотря на арест Белянкина, на сайте РЖД он все еще числится главой Центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...