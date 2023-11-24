Суд арестовал топ-менеджера РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

Алексею Белянкину грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество
Дорогомиловский московский суд арестовал главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в суде.
«Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что за мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде раскрывать не стали.
ЦПЛ взаимодействовала с властями в вопросах организации природных пассажирских перевозок. Несмотря на арест Белянкина, на сайте РЖД он все еще числится главой Центра.
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