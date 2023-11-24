Происшествия Криминал Суд арестовал топ-менеджера РЖД Белянкина по делу о мошенничестве 24 ноября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 + Алексею Белянкину грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дорогомиловский московский суд арестовал главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в суде. «Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что за мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде раскрывать не стали. ЦПЛ взаимодействовала с властями в вопросах организации природных пассажирских перевозок. Несмотря на арест Белянкина, на сайте РЖД он все еще числится главой Центра. Дорогомиловский московский суд арестовал главу Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в суде. «Белянкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что за мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде раскрывать не стали. ЦПЛ взаимодействовала с властями в вопросах организации природных пассажирских перевозок. Несмотря на арест Белянкина, на сайте РЖД он все еще числится главой Центра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям