26 ноября 2023
25 ноября 2023

В Челябинске перед Новым годом взлетела аренда коттеджей. Инфографика

В Челябинске аренда коттеджей перед Новым годом взлетела до 140 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
Цена посуточной аренды коттеджей в среднем выросла на 15 тысяч рублей за объект Фото:

В Челябинске 16 ноября 2023 года по сравнению со 2 ноября на 32% выросли цены на посуточную аренду коттеджей. За две недели стоимость посуточной аренды домов в среднем увеличилась с 34 780 рублей до 50 985 рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости.

«В Челябинске со 2 по 16 ноября 2023 года стоимость посуточной аренды коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 31,78%. В среднем цена посуточной аренды увеличилась с 34 тысяч 780 рублей до 50 тысяч 985 рублей за объект», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate.

Аналитики отметили, на данный момент минимальная стоимость сдаваемых в посуточную аренду коттеджей составляет 2 900 рублей за объект. Максимальная стоимость домов — 140 тысяч рублей за объект.

В Челябинске на сайте объявлений «Авито» на данный момент представлено 54 варианта посуточной аренды домов, их средняя стоимость на данный момент составляет 25 тысяч рублей. Аренда коттеджей подорожала в преддверии Нового года.

В Челябинске со 2 по 16 ноября 2023 года стоимость посуточной аренды коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 31,78%
В Челябинске со 2 по 16 ноября 2023 года стоимость посуточной аренды коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 31,78%
В среднем цена посуточной аренды увеличилась с 34 тысяч 780 рублей до 50 тысяч 985 рублей за объект
В среднем цена посуточной аренды увеличилась с 34 тысяч 780 рублей до 50 тысяч 985 рублей за объект

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В Челябинске 16 ноября 2023 года по сравнению со 2 ноября на 32% выросли цены на посуточную аренду коттеджей. За две недели стоимость посуточной аренды домов в среднем увеличилась с 34 780 рублей до 50 985 рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске со 2 по 16 ноября 2023 года стоимость посуточной аренды коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 31,78%. В среднем цена посуточной аренды увеличилась с 34 тысяч 780 рублей до 50 тысяч 985 рублей за объект», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate. Аналитики отметили, на данный момент минимальная стоимость сдаваемых в посуточную аренду коттеджей составляет 2 900 рублей за объект. Максимальная стоимость домов — 140 тысяч рублей за объект. В Челябинске на сайте объявлений «Авито» на данный момент представлено 54 варианта посуточной аренды домов, их средняя стоимость на данный момент составляет 25 тысяч рублей. Аренда коттеджей подорожала в преддверии Нового года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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