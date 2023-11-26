В Челябинске аренда коттеджей перед Новым годом взлетела до 140 тысяч рублей

Цена посуточной аренды коттеджей в среднем выросла на 15 тысяч рублей за объект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске 16 ноября 2023 года по сравнению со 2 ноября на 32% выросли цены на посуточную аренду коттеджей. За две недели стоимость посуточной аренды домов в среднем увеличилась с 34 780 рублей до 50 985 рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости.

«В Челябинске со 2 по 16 ноября 2023 года стоимость посуточной аренды коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 31,78%. В среднем цена посуточной аренды увеличилась с 34 тысяч 780 рублей до 50 тысяч 985 рублей за объект», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate.

Аналитики отметили, на данный момент минимальная стоимость сдаваемых в посуточную аренду коттеджей составляет 2 900 рублей за объект. Максимальная стоимость домов — 140 тысяч рублей за объект.

В Челябинске на сайте объявлений «Авито» на данный момент представлено 54 варианта посуточной аренды домов, их средняя стоимость на данный момент составляет 25 тысяч рублей. Аренда коттеджей подорожала в преддверии Нового года.

В Челябинске со 2 по 16 ноября 2023 года стоимость посуточной аренды коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла на 31,78% Инфографика: URA.RU