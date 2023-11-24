В Кургане назвали стоимость суммы в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость строительства самой большой школы на 1500 мест в Курган увеличилась до 1,587 миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из суда, где разбирались материалы, связанные со строительством объекта.

«Стоимость строительства школы выросла до 1 миллиарда 587 миллионов рублей», — рассказал на суде задержанный глава управления капстроительства Кургана Игорь Минин. Чиновник утверждает, что стоимость материалов с момента заключения контракта выросла на 62%.

По словам Минина, в мае 2023 года был сделан анализ оценки текущего состояния школы. Его данные показали, что стоимость строительства выросла более, чем наполовину.

Редакция попросила прокомментировать данную информацию в администрации города, которая является учредителем заказчика строительства, школы №52. В мэрии ответили, что указанные цифры являются недостоверными. «Изменения стоимости строительных работ не было», — прокомментировали в мэрии. При этом текущую стоимость объекта не была озвучена.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана выделят дополнительно более 20 млн рублей на строительство школы в Заозерном. Также выделялись деньги из областного бюджета. Ожидались поступления федеральных денег на строительство объекта.