В Кургане стоимость строительства школы в Заозерном превысила 1,5 млрд рублей. Видео

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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
В Кургане назвали стоимость суммы в Заозерном Фото:

Стоимость строительства самой большой школы на 1500 мест в Курган увеличилась до 1,587 миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из суда, где разбирались материалы, связанные со строительством объекта.

«Стоимость строительства школы выросла до 1 миллиарда 587 миллионов рублей», — рассказал на суде задержанный глава управления капстроительства Кургана Игорь Минин. Чиновник утверждает, что стоимость материалов с момента заключения контракта выросла на 62%.

По словам Минина, в мае 2023 года был сделан анализ оценки текущего состояния школы. Его данные показали, что стоимость строительства выросла более, чем наполовину.

Редакция попросила прокомментировать данную информацию в администрации города, которая является учредителем заказчика строительства, школы №52. В мэрии ответили, что указанные цифры являются недостоверными. «Изменения стоимости строительных работ не было», — прокомментировали в мэрии. При этом текущую стоимость объекта не была озвучена.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана выделят дополнительно более 20 млн рублей на строительство школы в Заозерном. Также выделялись деньги из областного бюджета. Ожидались поступления федеральных денег на строительство объекта.

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Стоимость строительства самой большой школы на 1500 мест в Курган увеличилась до 1,587 миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из суда, где разбирались материалы, связанные со строительством объекта. «Стоимость строительства школы выросла до 1 миллиарда 587 миллионов рублей», — рассказал на суде задержанный глава управления капстроительства Кургана Игорь Минин. Чиновник утверждает, что стоимость материалов с момента заключения контракта выросла на 62%. По словам Минина, в мае 2023 года был сделан анализ оценки текущего состояния школы. Его данные показали, что стоимость строительства выросла более, чем наполовину. Редакция попросила прокомментировать данную информацию в администрации города, которая является учредителем заказчика строительства, школы №52. В мэрии ответили, что указанные цифры являются недостоверными. «Изменения стоимости строительных работ не было», — прокомментировали в мэрии. При этом текущую стоимость объекта не была озвучена. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана выделят дополнительно более 20 млн рублей на строительство школы в Заозерном. Также выделялись деньги из областного бюджета. Ожидались поступления федеральных денег на строительство объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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