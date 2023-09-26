26 сентября 2023

Мэрия Кургана дополнительно выделит 20 млн на строительство самой большой школы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
Власти добавят более 20 млн рублей на строительство школы в Заозерном Фото:

Власти Кургана дополнительно выделили более 20 миллионов рублей на строительство школы вместимостью 1500 человек в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом передает корреспондент URA.RU с комиссии гордумы по бюджету.

«Предлагается выделить департаменту социальной политики города Кургана 20 миллионов 633 тысячи рублей по программе „Развитие образования“. На школу в 12 микрорайоне Заозерного», — сказал директор департамента финансов Игорь Зворыгин. Также предлагается выделить более полумиллиона рублей городскому Управлению капстроительства. Депутатами принято решение по бюджету при трех воздержавшихся.

Строительством самой большой школы в городе занимается предприятие «Курганстальмост». Завод взялся за объект после того, как власти расторгли контракт с московским застройщиком. Изначально стоимость контракта составляла 1,1 млрд рублей. Позже на завершение объекта неоднократно добавляли деньги. В частности, было выделено 285 млн рублей из областного бюджета. Еще 283,5 млн добавит федеральный центр, заявлял Шумков. Также более ста миллионов выделялось на закупку оборудования и благоустройство территории образовательного учреждения. Закончить строительство соцобъекта планируют до конца 2023 года.

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Власти Кургана дополнительно выделили более 20 миллионов рублей на строительство школы вместимостью 1500 человек в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом передает корреспондент URA.RU с комиссии гордумы по бюджету. «Предлагается выделить департаменту социальной политики города Кургана 20 миллионов 633 тысячи рублей по программе „Развитие образования“. На школу в 12 микрорайоне Заозерного», — сказал директор департамента финансов Игорь Зворыгин. Также предлагается выделить более полумиллиона рублей городскому Управлению капстроительства. Депутатами принято решение по бюджету при трех воздержавшихся. Строительством самой большой школы в городе занимается предприятие «Курганстальмост». Завод взялся за объект после того, как власти расторгли контракт с московским застройщиком. Изначально стоимость контракта составляла 1,1 млрд рублей. Позже на завершение объекта неоднократно добавляли деньги. В частности, было выделено 285 млн рублей из областного бюджета. Еще 283,5 млн добавит федеральный центр, заявлял Шумков. Также более ста миллионов выделялось на закупку оборудования и благоустройство территории образовательного учреждения. Закончить строительство соцобъекта планируют до конца 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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