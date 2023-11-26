Курганскому экс-полицейскому вынесли приговор за взятки от адвокатов

Курганского экс-полицейского оштрафовали на два миллиона за взятки от адвокатов

В Кургане суд вынес приговор бывшему полицейскому за взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему сотруднику курганской полиции вынесли приговор за получение взяток от юристов. Мужчина за деньги предоставлял адвокатам данные о потерпевших ДТП. После получения компенсаций защитники делились с полицейским деньгами, полученными от клиентов. Информация имеется в системе ГАС «Правосудие».

«Признать С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом по предварительному сговору), и окончательно назначить ему наказание <…> в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти», — сообщает сайт курганского горсуда. Бывшему полицейскому запретили занимать госдолжности в течение 2,5 года. Также у него конфисковали средства в размере полученной взятки в сумме более 670 тысяч.

Мужчина решил незаконно подзаработать и договорился с двумя адвокатами о сливе данных из базы ДТП. Он собирал информацию о пострадавших у коллег и передавал их юристам. Также он возил адвокатов на заключение договоров с потерпевшими. После этого они отдавали ему часть гонорара. В итоге полицейский получил за поставку личной информации 673 750 рублей.

Судом бывший силовик был признан виновным. В настоящее время он подал жалобу на приговор.