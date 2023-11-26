26 ноября 2023
25 ноября 2023

Курганскому экс-полицейскому вынесли приговор за взятки от адвокатов

Курганского экс-полицейского оштрафовали на два миллиона за взятки от адвокатов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
В Кургане суд вынес приговор бывшему полицейскому за взятки Фото:

Бывшему сотруднику курганской полиции вынесли приговор за получение взяток от юристов. Мужчина за деньги предоставлял адвокатам данные о потерпевших ДТП. После получения компенсаций защитники делились с полицейским деньгами, полученными от клиентов. Информация имеется в системе ГАС «Правосудие».

«Признать С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом по предварительному сговору), и окончательно назначить ему наказание <…> в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти», — сообщает сайт курганского горсуда. Бывшему полицейскому запретили занимать госдолжности в течение 2,5 года. Также у него конфисковали средства в размере полученной взятки в сумме более 670 тысяч.

Мужчина решил незаконно подзаработать и договорился с двумя адвокатами о сливе данных из базы ДТП. Он собирал информацию о пострадавших у коллег и передавал их юристам. Также он возил адвокатов на заключение договоров с потерпевшими. После этого они отдавали ему часть гонорара. В итоге полицейский получил за поставку личной информации 673 750 рублей.

Судом бывший силовик был признан виновным. В настоящее время он подал жалобу на приговор.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему сотруднику курганской полиции вынесли приговор за получение взяток от юристов. Мужчина за деньги предоставлял адвокатам данные о потерпевших ДТП. После получения компенсаций защитники делились с полицейским деньгами, полученными от клиентов. Информация имеется в системе ГАС «Правосудие». «Признать С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом по предварительному сговору), и окончательно назначить ему наказание <…> в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти», — сообщает сайт курганского горсуда. Бывшему полицейскому запретили занимать госдолжности в течение 2,5 года. Также у него конфисковали средства в размере полученной взятки в сумме более 670 тысяч. Мужчина решил незаконно подзаработать и договорился с двумя адвокатами о сливе данных из базы ДТП. Он собирал информацию о пострадавших у коллег и передавал их юристам. Также он возил адвокатов на заключение договоров с потерпевшими. После этого они отдавали ему часть гонорара. В итоге полицейский получил за поставку личной информации 673 750 рублей. Судом бывший силовик был признан виновным. В настоящее время он подал жалобу на приговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...