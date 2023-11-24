На место аварии выехали сотрудники ГИБДД Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Восточном обходе Перми столкнулись «ГАЗель» и бульдозер. Второго вынесло на обочину от удара. Видеозапись с места происшествия была опубликована в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Жесткое ДТП на Восточном обходе перед съездом на Садовый. Авария произошла со стороны Лядовского тракта. Будьте внимательнее на дорогах», — написал автор видеозаписи.

На место ДТП выехали сотрудники экстренных служб. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.