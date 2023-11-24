На место аварии выехали сотрудники ГИБДД
На Восточном обходе Перми столкнулись «ГАЗель» и бульдозер. Второго вынесло на обочину от удара. Видеозапись с места происшествия была опубликована в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Жесткое ДТП на Восточном обходе перед съездом на Садовый. Авария произошла со стороны Лядовского тракта. Будьте внимательнее на дорогах», — написал автор видеозаписи.
На место ДТП выехали сотрудники экстренных служб. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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