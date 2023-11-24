На въезде в Пермь «ГАЗель» снесла бульдозер. Видео

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На место аварии выехали сотрудники ГИБДД Фото:

На Восточном обходе Перми столкнулись «ГАЗель» и бульдозер. Второго вынесло на обочину от удара. Видеозапись с места происшествия была опубликована в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Жесткое ДТП на Восточном обходе перед съездом на Садовый. Авария произошла со стороны Лядовского тракта. Будьте внимательнее на дорогах», — написал автор видеозаписи.

На место ДТП выехали сотрудники экстренных служб. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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На Восточном обходе Перми столкнулись «ГАЗель» и бульдозер. Второго вынесло на обочину от удара. Видеозапись с места происшествия была опубликована в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Жесткое ДТП на Восточном обходе перед съездом на Садовый. Авария произошла со стороны Лядовского тракта. Будьте внимательнее на дорогах», — написал автор видеозаписи. На место ДТП выехали сотрудники экстренных служб. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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