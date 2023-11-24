Единственный автобусный маршрут в курганском городе приостановили из-за нехватки водителей

Мэрия Далматово ищет водителя для перевозчика, чтобы возобновить маршрут
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, водитель женщина, автобусы
Перевозчику пришлось приостановить движения городского маршрута из-за отсутствия водителя Фото:

В Далматово (Курганская область) с 20 ноября приостановлено движение единственного городского автобуса из-за того, что перевозчик остался без водителя. Об этом местные власти сообщили в соцсетях. Из-за отсутствия общественного транспорта выросла нагрузка на такси, местные жители жалуются, что не могут вызвать машину.

«Движение городского автобуса приостановлено с 20 ноября по причине отсутствия водителя. В настоящее время индивидуальный предприниматель Мукомолов Ю.И., обслуживающий данный маршрут, совместно с администрацией Далматовского округа ведет поиск нового водителя», — сообщили в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отменили пять автобусных маршрутов. Еще два перевозчика заявили о прекращении маршрутов «Нижнее — Курган» и «Сафакулево — Курган».

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В Далматово (Курганская область) с 20 ноября приостановлено движение единственного городского автобуса из-за того, что перевозчик остался без водителя. Об этом местные власти сообщили в соцсетях. Из-за отсутствия общественного транспорта выросла нагрузка на такси, местные жители жалуются, что не могут вызвать машину. «Движение городского автобуса приостановлено с 20 ноября по причине отсутствия водителя. В настоящее время индивидуальный предприниматель Мукомолов Ю.И., обслуживающий данный маршрут, совместно с администрацией Далматовского округа ведет поиск нового водителя», — сообщили в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отменили пять автобусных маршрутов. Еще два перевозчика заявили о прекращении маршрутов «Нижнее — Курган» и «Сафакулево — Курган».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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