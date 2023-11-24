Единственный автобусный маршрут в курганском городе приостановили из-за нехватки водителей

Мэрия Далматово ищет водителя для перевозчика, чтобы возобновить маршрут

24 ноября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Перевозчику пришлось приостановить движения городского маршрута из-за отсутствия водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Далматово (Курганская область) с 20 ноября приостановлено движение единственного городского автобуса из-за того, что перевозчик остался без водителя. Об этом местные власти сообщили в соцсетях. Из-за отсутствия общественного транспорта выросла нагрузка на такси, местные жители жалуются, что не могут вызвать машину. «Движение городского автобуса приостановлено с 20 ноября по причине отсутствия водителя. В настоящее время индивидуальный предприниматель Мукомолов Ю.И., обслуживающий данный маршрут, совместно с администрацией Далматовского округа ведет поиск нового водителя», — сообщили в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отменили пять автобусных маршрутов. Еще два перевозчика заявили о прекращении маршрутов «Нижнее — Курган» и «Сафакулево — Курган».

В Далматово (Курганская область) с 20 ноября приостановлено движение единственного городского автобуса из-за того, что перевозчик остался без водителя. Об этом местные власти сообщили в соцсетях. Из-за отсутствия общественного транспорта выросла нагрузка на такси, местные жители жалуются, что не могут вызвать машину. «Движение городского автобуса приостановлено с 20 ноября по причине отсутствия водителя. В настоящее время индивидуальный предприниматель Мукомолов Ю.И., обслуживающий данный маршрут, совместно с администрацией Далматовского округа ведет поиск нового водителя», — сообщили в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отменили пять автобусных маршрутов. Еще два перевозчика заявили о прекращении маршрутов «Нижнее — Курган» и «Сафакулево — Курган».