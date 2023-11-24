В Свердловской области таинственно пропал 44-летний мужчина

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Андрей Чазов не выходит на связь с 22 ноября
Андрей Чазов не выходит на связь с 22 ноября Фото:

В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 44-летний Андрей Чазов. Он перестал выходить на связь 22 ноября. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте».

«В ночь на 22 ноября Андрей уехал в Екатеринбург, родных не предупредил. С собой мужчина не взял телефон», — говорится в сообщении волонтеров. Отмечается, что мужчина может прийти за помощью в церковь.

Приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, глаза голубо-карие, а волосы русого цвета. Был одет в черную одежду.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по номеру телефона: 8 (953)-053-04-83. Также со всей имеющейся информацией можно обратиться в МВД, набрав 112.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге ищут 43-летнего Артема Казанцева. С 18 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно.

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В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 44-летний Андрей Чазов. Он перестал выходить на связь 22 ноября. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте». «В ночь на 22 ноября Андрей уехал в Екатеринбург, родных не предупредил. С собой мужчина не взял телефон», — говорится в сообщении волонтеров. Отмечается, что мужчина может прийти за помощью в церковь. Приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, глаза голубо-карие, а волосы русого цвета. Был одет в черную одежду. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по номеру телефона: 8 (953)-053-04-83. Также со всей имеющейся информацией можно обратиться в МВД, набрав 112. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге ищут 43-летнего Артема Казанцева. С 18 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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