В Свердловской области таинственно пропал 44-летний мужчина

В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 44-летний Андрей Чазов. Он перестал выходить на связь 22 ноября. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте».
«В ночь на 22 ноября Андрей уехал в Екатеринбург, родных не предупредил. С собой мужчина не взял телефон», — говорится в сообщении волонтеров. Отмечается, что мужчина может прийти за помощью в церковь.
Приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, глаза голубо-карие, а волосы русого цвета. Был одет в черную одежду.
Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по номеру телефона: 8 (953)-053-04-83. Также со всей имеющейся информацией можно обратиться в МВД, набрав 112.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге ищут 43-летнего Артема Казанцева. С 18 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно.
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