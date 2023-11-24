Куйвашев летит на экзамен в Москву, помогут министр РФ и два миллиардера

24 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев презентует стенд Свердловской области 25 ноября (это будет день региона на ВДНХ) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вечером 24 ноября делегация во главе с губернатором Евгением Куйашевым вылетает в Москву — чтобы 25-го презентовать Свердловскую область на выставке «Россия» на ВДНХ, которая фактически является соревнованием регионов. По данным URA.RU, у Куйвашева поддержка, какой нет ни у одного другого уральского губернатора, — в лице федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко (свердловчанин), бизнесменов Виктора Вексельберга (ГК «Ренова») и Андрея Комарова (экс-владелец ЧТПЗ). Куйвашеву есть что показать — свердловский стенд выделяется на общем фоне. Хотя бы тем, что стилизован под Демидовский завод (как бы демонстрация пути от промышленного центра к научно-техническому). На оформление потратили 300 килограммов меди. Есть доменная печь (заходишь и становится жарко, чувствуется запах уральской стали), фотозона с лучшими видами Екатеринбурга. А в самом центре стоит кинетический стол. По мановению руки гостя перед ним вырастают самые знакомые объекты области: «Ельцин Центр», МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», стела «Европа-Азия», аэропорт «Кольцово», офис «СКБ-Контур», «Гора Белая», «Уралвагонзавод», уральские самоцветы, демидовский завод, Белая башня, «Екатеринбург-Сити», «Храм-на-Крови», штаб-квартира РМК, «Сухой порт» (ТЛЦ «Уральский»), скоростной поезд «Ласточка», медкластер в Академическом. Кстати, с рассказом о нем и связан визит на стенд Мурашко и Вексельберга. Экспозиция стилизована под Демидовский завод Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Упомянута на стенде и программа поддержки студенчества «Кампус» — ключевое звено губернаторской кампании 2022 года. Вообще, раскрытию потенциала молодежи уделено много внимания: весь день россиян будут развлекать молодые (и это не просто так) свердловские коллективы, а вечером — популярная у 20-летних екатеринбурженка Клава Кока и свердловская рок-группа «Смысловые галлюцинации». Исполнителей подбирали специально так, чтобы показать, что региональная власть, прекрасно зная историю, смотрит вперед, объяснил URA.RU один из участников оргкомитета. Во время экскурсии уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева по стендам Тюменской, Курганской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО (все они уже «отчитались») корреспондент URA.RU заметил на свердловском стенде замгубернатора Дмитрия Ионина (курирует инвестиции и цифровизацию). Его Куйвашев на неделю командировал на ВДНХ — для подготовки к презентации экспозиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вечером 24 ноября делегация во главе с губернатором Евгением Куйашевым вылетает в Москву — чтобы 25-го презентовать Свердловскую область на выставке «Россия» на ВДНХ, которая фактически является соревнованием регионов. По данным URA.RU, у Куйвашева поддержка, какой нет ни у одного другого уральского губернатора, — в лице федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко (свердловчанин), бизнесменов Виктора Вексельберга (ГК «Ренова») и Андрея Комарова (экс-владелец ЧТПЗ). Куйвашеву есть что показать — свердловский стенд выделяется на общем фоне. Хотя бы тем, что стилизован под Демидовский завод (как бы демонстрация пути от промышленного центра к научно-техническому). На оформление потратили 300 килограммов меди. Есть доменная печь (заходишь и становится жарко, чувствуется запах уральской стали), фотозона с лучшими видами Екатеринбурга. А в самом центре стоит кинетический стол. По мановению руки гостя перед ним вырастают самые знакомые объекты области: «Ельцин Центр», МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», стела «Европа-Азия», аэропорт «Кольцово», офис «СКБ-Контур», «Гора Белая», «Уралвагонзавод», уральские самоцветы, демидовский завод, Белая башня, «Екатеринбург-Сити», «Храм-на-Крови», штаб-квартира РМК, «Сухой порт» (ТЛЦ «Уральский»), скоростной поезд «Ласточка», медкластер в Академическом. Кстати, с рассказом о нем и связан визит на стенд Мурашко и Вексельберга. Упомянута на стенде и программа поддержки студенчества «Кампус» — ключевое звено губернаторской кампании 2022 года. Вообще, раскрытию потенциала молодежи уделено много внимания: весь день россиян будут развлекать молодые (и это не просто так) свердловские коллективы, а вечером — популярная у 20-летних екатеринбурженка Клава Кока и свердловская рок-группа «Смысловые галлюцинации». Исполнителей подбирали специально так, чтобы показать, что региональная власть, прекрасно зная историю, смотрит вперед, объяснил URA.RU один из участников оргкомитета. Во время экскурсии уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева по стендам Тюменской, Курганской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО (все они уже «отчитались») корреспондент URA.RU заметил на свердловском стенде замгубернатора Дмитрия Ионина (курирует инвестиции и цифровизацию). Его Куйвашев на неделю командировал на ВДНХ — для подготовки к презентации экспозиции.