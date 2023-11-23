На базе «Юнити парка» в ХМАО создадут центр испытаний для беспилотников

На базе «Юнити парка» в Сургуте (ХМАО) создадут центр испытаний для беспилотных систем. Официальный telegram-канал губернатора округа Натальи Комаровой сообщил, что такое решение принято на заседании правительства региона.
«Научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере БАС (беспилотных авиационных систем) создаем в технопарке ИНТЦ „Юнити парк“ с включением в него центра коллективного использования для производителей БАС. Он позволит предпринимателям-инноваторам минимизировать затраты на разработку, производство БАС и программного обеспечения для их использования», — указано в официальном источнике властей ХМАО.
Центр испытаний будет создан в соответствии с федеральным проектом «Разработка, стандартизация и серийное производство» национального проекта «Развитие беспилотных авиационных систем». В документе указано, что выполнение решения запланировано на 2025—2027 годы.
Ранее URA.RU писало, что Комарова заявила о начале строительства инновационного научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте, который одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. На площадке ИНТЦ разместят генетический центр, научно-технические лаборатории, которые будут заниматься вопросами технологий и оборудования для нефтяной промышленности, материалами и конструкциями для районов Крайнего Севера.
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