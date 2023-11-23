Губернатор ХМАО обрисовала перспективы мегапроекта, одобренного Путиным

23 ноября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Комарова рассказала о начале строительства «Юнити парка» в Сургуте Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что проект научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте, который одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, перешел в фазу активного строительства. Об этом она рассказала во время пресс-конференции на выставке «Россия» в Москве, передает корреспондент URA.RU. «В свое время я внесла предложение по созданию инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) в ХМАО, который будет диверсифицировать разные отрасли науки и производства, президент посчитал его перспективным и подписал постановление о создании. Для ИНТЦ „Юнити парк“ выделена большая площадка в Сургуте, к которой подведены инженерные коммуникации, началось строительство генетического центра, полагаю, что до конца этого года — в начале следующего появится инвестор», — отметила Комарова. Губернатор ХМАО сообщила, что в рамках строительства ИНТЦ планируется возведение десятков тысяч метров жилья для сотрудников, гостиницы, поликлиники, спортивного зала, образовательно-лабораторного корпуса. На площадке разместят генетический центр, научно-технические лаборатории, которые будут заниматься вопросами технологий и оборудования для нефтяной промышленности, материалами и конструкциями для районов Крайнего Севера. Ранее URA.RU писало, что Комарова рассказала о важных направлениях работы «Юнити парка» в Сургуте. В список вошли разработки технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий и материалов, а также здоровьесбережение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что проект научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте, который одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, перешел в фазу активного строительства. Об этом она рассказала во время пресс-конференции на выставке «Россия» в Москве, передает корреспондент URA.RU. «В свое время я внесла предложение по созданию инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) в ХМАО, который будет диверсифицировать разные отрасли науки и производства, президент посчитал его перспективным и подписал постановление о создании. Для ИНТЦ „Юнити парк“ выделена большая площадка в Сургуте, к которой подведены инженерные коммуникации, началось строительство генетического центра, полагаю, что до конца этого года — в начале следующего появится инвестор», — отметила Комарова. Губернатор ХМАО сообщила, что в рамках строительства ИНТЦ планируется возведение десятков тысяч метров жилья для сотрудников, гостиницы, поликлиники, спортивного зала, образовательно-лабораторного корпуса. На площадке разместят генетический центр, научно-технические лаборатории, которые будут заниматься вопросами технологий и оборудования для нефтяной промышленности, материалами и конструкциями для районов Крайнего Севера. Ранее URA.RU писало, что Комарова рассказала о важных направлениях работы «Юнити парка» в Сургуте. В список вошли разработки технологий в ТЭК, создание передовых инженерных технологий и материалов, а также здоровьесбережение.