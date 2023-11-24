Что может облегчить ночной недосып

Ученые Университета Портсмута: тренировки улучшают работу мозга после недосыпа

24 ноября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Физические упражнения позитивно влияют на работу мозга, заявили ученые Фото: Размик Закарян © URA.RU Тренировка длиной в 20 минут способна облегчить негативные последствия для мозга, вызванные ночным недосыпом. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Портсмута. Всего было проведено два эксперимента. В первом ученые наблюдали, как частичное лишение сна влияло на умственные способности испытуемых. Во втором изучалось влияние на мозг полного отсутствия сна. «В обоих случаях у всех участников наблюдалось снижение когнитивных функций, но после 20-минутной езды на велосипеде работа мозга добровольцев заметно улучшилась», — передает результаты исследования « Ридус ». По мнению ученых, влияние тренировок на работу мозга связано с изменением количества гормонов, которые регулируют его функциональность. Кроме того, упражнения улучшают мозговой кровоток и повышают мотивацию.

Тренировка длиной в 20 минут способна облегчить негативные последствия для мозга, вызванные ночным недосыпом. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Портсмута. Всего было проведено два эксперимента. В первом ученые наблюдали, как частичное лишение сна влияло на умственные способности испытуемых. Во втором изучалось влияние на мозг полного отсутствия сна. «В обоих случаях у всех участников наблюдалось снижение когнитивных функций, но после 20-минутной езды на велосипеде работа мозга добровольцев заметно улучшилась», — передает результаты исследования «Ридус». По мнению ученых, влияние тренировок на работу мозга связано с изменением количества гормонов, которые регулируют его функциональность. Кроме того, упражнения улучшают мозговой кровоток и повышают мотивацию.