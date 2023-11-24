Что может облегчить ночной недосып

Тренировка длиной в 20 минут способна облегчить негативные последствия для мозга, вызванные ночным недосыпом. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Портсмута.
Всего было проведено два эксперимента. В первом ученые наблюдали, как частичное лишение сна влияло на умственные способности испытуемых. Во втором изучалось влияние на мозг полного отсутствия сна. «В обоих случаях у всех участников наблюдалось снижение когнитивных функций, но после 20-минутной езды на велосипеде работа мозга добровольцев заметно улучшилась», — передает результаты исследования «
По мнению ученых, влияние тренировок на работу мозга связано с изменением количества гормонов, которые регулируют его функциональность. Кроме того, упражнения улучшают мозговой кровоток и повышают мотивацию.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.