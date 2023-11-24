Что может облегчить ночной недосып

Ученые Университета Портсмута: тренировки улучшают работу мозга после недосыпа
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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, качалка, спорт, штанга, фитнес, спортзал, зож
Физические упражнения позитивно влияют на работу мозга, заявили ученые Фото:

Тренировка длиной в 20 минут способна облегчить негативные последствия для мозга, вызванные ночным недосыпом. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Портсмута.

Всего было проведено два эксперимента. В первом ученые наблюдали, как частичное лишение сна влияло на умственные способности испытуемых. Во втором изучалось влияние на мозг полного отсутствия сна. «В обоих случаях у всех участников наблюдалось снижение когнитивных функций, но после 20-минутной езды на велосипеде работа мозга добровольцев заметно улучшилась», — передает результаты исследования «Ридус».

По мнению ученых, влияние тренировок на работу мозга связано с изменением количества гормонов, которые регулируют его функциональность. Кроме того, упражнения улучшают мозговой кровоток и повышают мотивацию.

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Тренировка длиной в 20 минут способна облегчить негативные последствия для мозга, вызванные ночным недосыпом. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Портсмута. Всего было проведено два эксперимента. В первом ученые наблюдали, как частичное лишение сна влияло на умственные способности испытуемых. Во втором изучалось влияние на мозг полного отсутствия сна. «В обоих случаях у всех участников наблюдалось снижение когнитивных функций, но после 20-минутной езды на велосипеде работа мозга добровольцев заметно улучшилась», — передает результаты исследования «Ридус». По мнению ученых, влияние тренировок на работу мозга связано с изменением количества гормонов, которые регулируют его функциональность. Кроме того, упражнения улучшают мозговой кровоток и повышают мотивацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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