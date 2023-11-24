В Полевском ребенок утонул в бассейне во время тренировки

В Полевском (Свердловская область) 24 ноября 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки по плаванию. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«В вечернее время в физкультурно-спортивном комплексе проводилось групповое занятие с инструктором по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, она достала его из воды и начала делать искусственное дыхание», — рассказали в telegram-канале ведомства. Помощь оказывали медицинский персонал учреждения и скорая помощь, но спасти ребенка не удалось.
Во время проверки сотрудники надзорного ведомства установят, как работали и взаимодействовали между собой инструкторы. Также они установят, своевременно ли сотрудники ФОКа оказали помощь ребенку.
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