В Полевском ребенок утонул в бассейне во время тренировки

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ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , бассейн, плавание
Прокуратура Полевского организовала проверку в связи с несчастным случаем в бассейне Фото:

В Полевском (Свердловская область) 24 ноября 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки по плаванию. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«В вечернее время в физкультурно-спортивном комплексе проводилось групповое занятие с инструктором по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, она достала его из воды и начала делать искусственное дыхание», — рассказали в telegram-канале ведомства. Помощь оказывали медицинский персонал учреждения и скорая помощь, но спасти ребенка не удалось.

Во время проверки сотрудники надзорного ведомства установят, как работали и взаимодействовали между собой инструкторы. Также они установят, своевременно ли сотрудники ФОКа оказали помощь ребенку.

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В Полевском (Свердловская область) 24 ноября 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки по плаванию. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В вечернее время в физкультурно-спортивном комплексе проводилось групповое занятие с инструктором по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, она достала его из воды и начала делать искусственное дыхание», — рассказали в telegram-канале ведомства. Помощь оказывали медицинский персонал учреждения и скорая помощь, но спасти ребенка не удалось. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства установят, как работали и взаимодействовали между собой инструкторы. Также они установят, своевременно ли сотрудники ФОКа оказали помощь ребенку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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