В ДТП на въезде в Пермь погибла женщина

24 ноября 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Возле Перми в ДТП погибла пассажирка «ГАЗели» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аварии на Восточном обходе Перми, где столкнулись «ГАЗель» и бульдозер, погибла женщина. Об этом URA.RU сообщило ГУ МВД России по Пермскому краю в ответе на редакционный запрос. «На автодороге Восточный обход Перми 24 ноября в 15 часов 55 минут столкнулись автомобиль „ГАЗель“ и фронтальный погрузчик. Пассажирка автомобиля 1980 года рождения получила смертельную травму», — указано в ответе представителей ведомства. По данным полиции, «ГАЗель» под управлением водителя 1998 года рождения ехала со стороны Лядовского тракта в сторону улицы Уинская. Ведется расследование ДТП. Ранее о ДТП сообщали очевидцы в соцсетях. На место аварии выезжали сотрудники экстренных служб.

В аварии на Восточном обходе Перми, где столкнулись «ГАЗель» и бульдозер, погибла женщина. Об этом URA.RU сообщило ГУ МВД России по Пермскому краю в ответе на редакционный запрос. «На автодороге Восточный обход Перми 24 ноября в 15 часов 55 минут столкнулись автомобиль „ГАЗель“ и фронтальный погрузчик. Пассажирка автомобиля 1980 года рождения получила смертельную травму», — указано в ответе представителей ведомства. По данным полиции, «ГАЗель» под управлением водителя 1998 года рождения ехала со стороны Лядовского тракта в сторону улицы Уинская. Ведется расследование ДТП. Ранее о ДТП сообщали очевидцы в соцсетях. На место аварии выезжали сотрудники экстренных служб.