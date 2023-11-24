В ДТП на въезде в Пермь погибла женщина

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Возле Перми в ДТП погибла пассажирка «ГАЗели» (архивное фото) Фото:

В аварии на Восточном обходе Перми, где столкнулись «ГАЗель» и бульдозер, погибла женщина. Об этом URA.RU сообщило ГУ МВД России по Пермскому краю в ответе на редакционный запрос.

«На автодороге Восточный обход Перми 24 ноября в 15 часов 55 минут столкнулись автомобиль „ГАЗель“ и фронтальный погрузчик. Пассажирка автомобиля 1980 года рождения получила смертельную травму», — указано в ответе представителей ведомства.

По данным полиции, «ГАЗель» под управлением водителя 1998 года рождения ехала со стороны Лядовского тракта в сторону улицы Уинская. Ведется расследование ДТП.

Ранее о ДТП сообщали очевидцы в соцсетях. На место аварии выезжали сотрудники экстренных служб.

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В аварии на Восточном обходе Перми, где столкнулись «ГАЗель» и бульдозер, погибла женщина. Об этом URA.RU сообщило ГУ МВД России по Пермскому краю в ответе на редакционный запрос. «На автодороге Восточный обход Перми 24 ноября в 15 часов 55 минут столкнулись автомобиль „ГАЗель“ и фронтальный погрузчик. Пассажирка автомобиля 1980 года рождения получила смертельную травму», — указано в ответе представителей ведомства. По данным полиции, «ГАЗель» под управлением водителя 1998 года рождения ехала со стороны Лядовского тракта в сторону улицы Уинская. Ведется расследование ДТП. Ранее о ДТП сообщали очевидцы в соцсетях. На место аварии выезжали сотрудники экстренных служб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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