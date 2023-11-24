В ДТП на въезде в Пермь погибла женщина

В аварии на Восточном обходе Перми, где столкнулись «ГАЗель» и бульдозер, погибла женщина. Об этом URA.RU сообщило ГУ МВД России по Пермскому краю в ответе на редакционный запрос.
«На автодороге Восточный обход Перми 24 ноября в 15 часов 55 минут столкнулись автомобиль „ГАЗель“ и фронтальный погрузчик. Пассажирка автомобиля 1980 года рождения получила смертельную травму», — указано в ответе представителей ведомства.
По данным полиции, «ГАЗель» под управлением водителя 1998 года рождения ехала со стороны Лядовского тракта в сторону улицы Уинская. Ведется расследование ДТП.
Ранее о ДТП сообщали очевидцы в соцсетях. На место аварии выезжали сотрудники экстренных служб.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.