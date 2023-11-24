Мишустин уволил замминистра Минсельхоза Лебедева

24 ноября 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал указ об увольнении замминистра Минсельхоза РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ивана Лебедева освободили от должности замминистра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на портале правовой информации. «Освободить Ивана Лебедева от должности замминистра сельского хозяйства по его просьбе», — говорится в документе. Он работал в министерстве с 2016 года. На освободившуюся должность назначен Максим Титов. Он с 2019 года занимает должность директора Департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ.

Ивана Лебедева освободили от должности замминистра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на портале правовой информации. «Освободить Ивана Лебедева от должности замминистра сельского хозяйства по его просьбе», — говорится в документе. Он работал в министерстве с 2016 года. На освободившуюся должность назначен Максим Титов. Он с 2019 года занимает должность директора Департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ.