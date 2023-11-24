Мишустин уволил замминистра Минсельхоза Лебедева

Михаил Мишустин подписал указ об увольнении замминистра Минсельхоза РФ
Ивана Лебедева освободили от должности замминистра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на портале правовой информации.
«Освободить Ивана Лебедева от должности замминистра сельского хозяйства по его просьбе», —
На освободившуюся должность назначен Максим Титов. Он с 2019 года занимает должность директора Департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!