24 ноября 2023

Мишустин уволил замминистра Минсельхоза Лебедева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал указ об увольнении замминистра Минсельхоза РФ Фото:

Ивана Лебедева освободили от должности замминистра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на портале правовой информации.

«Освободить Ивана Лебедева от должности замминистра сельского хозяйства по его просьбе», — говорится в документе. Он работал в министерстве с 2016 года.

На освободившуюся должность назначен Максим Титов. Он с 2019 года занимает должность директора Департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ивана Лебедева освободили от должности замминистра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на портале правовой информации. «Освободить Ивана Лебедева от должности замминистра сельского хозяйства по его просьбе», — говорится в документе. Он работал в министерстве с 2016 года. На освободившуюся должность назначен Максим Титов. Он с 2019 года занимает должность директора Департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...