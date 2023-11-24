24 ноября 2023

На челябинской трассе М5 фура с прицепом перегородила дорогу. Видео

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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Ограничено движение в районе Усть-Катава Фото:

На трассе М5 фура с прицепом из-за поломки перегородила дорогу в районе Усть-Катава (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«На 1622 км дороги М5 Урал Москва-Челябинск на территории Усть-Катавского городского округа сломалась фура с прицепом. Организованно реверсивное движение», — заявили в пресс-службе ведомства.

По словам полицейских, у грузовика прицеп не растормаживается. Сотрудники пытаются убрать транспорт с полосы движения, отмечают в Госавтоинспекции. Личный состав ГИБДД по региону также переведен на усиленный режим работы.

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На трассе М5 фура с прицепом из-за поломки перегородила дорогу в районе Усть-Катава (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На 1622 км дороги М5 Урал Москва-Челябинск на территории Усть-Катавского городского округа сломалась фура с прицепом. Организованно реверсивное движение», — заявили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, у грузовика прицеп не растормаживается. Сотрудники пытаются убрать транспорт с полосы движения, отмечают в Госавтоинспекции. Личный состав ГИБДД по региону также переведен на усиленный режим работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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