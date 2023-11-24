Ограничено движение в районе Усть-Катава
На трассе М5 фура с прицепом из-за поломки перегородила дорогу в районе Усть-Катава (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«На 1622 км дороги М5 Урал Москва-Челябинск на территории Усть-Катавского городского округа сломалась фура с прицепом. Организованно реверсивное движение», — заявили в пресс-службе ведомства.
По словам полицейских, у грузовика прицеп не растормаживается. Сотрудники пытаются убрать транспорт с полосы движения, отмечают в Госавтоинспекции. Личный состав ГИБДД по региону также переведен на усиленный режим работы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!