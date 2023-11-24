Челябинская ГИБДД предупредила об экстренной ситуации на М5. Видео

Из-за сильного снега на трассе М5 перекрыто движение в сторону Челябинска

25 ноября 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС работают в усиленном режиме Фото: Илья Московец © URA.RU В Ашинском районе (Челябинская область) из-за сильного снега на трассе М5 перекрыто движение в сторону Челябинска. Большегрузы и машины стоят в пробках. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Ашинском районе сильные осадки и проезжая часть заснежена. Транспорт на трассе М5 стоит в пробках в направлении Челябинска», — заявили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции отмечают, что полностью движение на М5 не парализовано. Несмотря на снег, машины в сторону Москвы двигаются небольшими колоннами. Водителей просят быть крайне внимательными и осторожными.

В Ашинском районе (Челябинская область) из-за сильного снега на трассе М5 перекрыто движение в сторону Челябинска. Большегрузы и машины стоят в пробках. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Ашинском районе сильные осадки и проезжая часть заснежена. Транспорт на трассе М5 стоит в пробках в направлении Челябинска», — заявили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции отмечают, что полностью движение на М5 не парализовано. Несмотря на снег, машины в сторону Москвы двигаются небольшими колоннами. Водителей просят быть крайне внимательными и осторожными.