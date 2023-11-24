Сотрудники ДПС работают в усиленном режиме
В Ашинском районе (Челябинская область) из-за сильного снега на трассе М5 перекрыто движение в сторону Челябинска. Большегрузы и машины стоят в пробках. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В Ашинском районе сильные осадки и проезжая часть заснежена. Транспорт на трассе М5 стоит в пробках в направлении Челябинска», — заявили в пресс-службе ведомства.
В Госавтоинспекции отмечают, что полностью движение на М5 не парализовано. Несмотря на снег, машины в сторону Москвы двигаются небольшими колоннами. Водителей просят быть крайне внимательными и осторожными.
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