24 ноября 2023

Челябинская ГИБДД предупредила об экстренной ситуации на М5. Видео

Из-за сильного снега на трассе М5 перекрыто движение в сторону Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС работают в усиленном режиме Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) из-за сильного снега на трассе М5 перекрыто движение в сторону Челябинска. Большегрузы и машины стоят в пробках. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В Ашинском районе сильные осадки и проезжая часть заснежена. Транспорт на трассе М5 стоит в пробках в направлении Челябинска», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции отмечают, что полностью движение на М5 не парализовано. Несмотря на снег, машины в сторону Москвы двигаются небольшими колоннами. Водителей просят быть крайне внимательными и осторожными.

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В Ашинском районе (Челябинская область) из-за сильного снега на трассе М5 перекрыто движение в сторону Челябинска. Большегрузы и машины стоят в пробках. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Ашинском районе сильные осадки и проезжая часть заснежена. Транспорт на трассе М5 стоит в пробках в направлении Челябинска», — заявили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции отмечают, что полностью движение на М5 не парализовано. Несмотря на снег, машины в сторону Москвы двигаются небольшими колоннами. Водителей просят быть крайне внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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