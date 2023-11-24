Директор школы в Перми пожаловалась мэру на перевозчиков

25 ноября 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

В Перми автобусы мешают детям переходить дорогу у школы №82, заявила Ольга Тетерина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Директор школы №82 Ольга Тетерина пожаловалась главе Перми Эдуарду Соснину на перевозчиков. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. «Несмотря на знаки „осторожно дети“ и „пешеходный переход“ автобусы постоянно встают на конечной остановке возле школы №82 на улице Суздальской, где много торговых павильонов. Они мешают детям переходить дорогу в школу», — рассказала Ольга Тетерина мэру Перми, когда он посетил прилегающую территорию. После обращения директора образовательного учреждения, Соснин поручил коллегам по администрации навести порядок на этом участке. Мэр распорядился снести все незаконные павильоны, чтобы обеспечить место для автобусов и безопасный проход для ребят в школу.

Директор школы №82 Ольга Тетерина пожаловалась главе Перми Эдуарду Соснину на перевозчиков. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации. «Несмотря на знаки „осторожно дети“ и „пешеходный переход“ автобусы постоянно встают на конечной остановке возле школы №82 на улице Суздальской, где много торговых павильонов. Они мешают детям переходить дорогу в школу», — рассказала Ольга Тетерина мэру Перми, когда он посетил прилегающую территорию. После обращения директора образовательного учреждения, Соснин поручил коллегам по администрации навести порядок на этом участке. Мэр распорядился снести все незаконные павильоны, чтобы обеспечить место для автобусов и безопасный проход для ребят в школу.