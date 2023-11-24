Чехия вслед за Словакией выступила против антироссийского шага Запада

Lidovky: Чехия попросит продлить разрешение ЕС на импорт российского топлива

25 ноября 2023 в 08:32 Размер текста - 17 +

При запрете на импорт топлива из РФ у заправок в Чехии будут трудности со снабжением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чешская Республика поддержит Словакию, если та выступит с просьбой о продлении разрешения Евросоюза на поставки топлива из России. В случае запрета на импорт российских нефтепродуктов цены на заправках в Чехии значительно вырастут. Об этом сообщила заместитель министра промышленности Чехии Рене Недела. «Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», — передает газета Lidové noviny слова Неделы. Как отметили чешские журналисты в материале, в случае ввода ограничений цены на топливо в Чехии вырастут в разы. Поставщикам нужно будет искать другие источники импорта. А заправки в Чехии столкнутся с трудностями при снабжении нефтепродуктами. Ранее ЕС принял новый пакет антироссийских санкций. Он включает в себя частичный запрет на импорт нефти. При этом Евросоюз остается одним из крупнейших клиентов по потреблению ископаемого топлива из России. На официальном сайте ЕС добавили, что данный статус сохраняется в связи с исключениями из запрета на импорт нефтепродуктов и сырой нефти. Это сделано для стран, которые находятся в сильной зависимости от топлива из РФ.

Чешская Республика поддержит Словакию, если та выступит с просьбой о продлении разрешения Евросоюза на поставки топлива из России. В случае запрета на импорт российских нефтепродуктов цены на заправках в Чехии значительно вырастут. Об этом сообщила заместитель министра промышленности Чехии Рене Недела. «Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», — передает газета Lidové noviny слова Неделы. Как отметили чешские журналисты в материале, в случае ввода ограничений цены на топливо в Чехии вырастут в разы. Поставщикам нужно будет искать другие источники импорта. А заправки в Чехии столкнутся с трудностями при снабжении нефтепродуктами. Ранее ЕС принял новый пакет антироссийских санкций. Он включает в себя частичный запрет на импорт нефти. При этом Евросоюз остается одним из крупнейших клиентов по потреблению ископаемого топлива из России. На официальном сайте ЕС добавили, что данный статус сохраняется в связи с исключениями из запрета на импорт нефтепродуктов и сырой нефти. Это сделано для стран, которые находятся в сильной зависимости от топлива из РФ.