24 ноября 2023

Чехия вслед за Словакией выступила против антироссийского шага Запада

Lidovky: Чехия попросит продлить разрешение ЕС на импорт российского топлива
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Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
При запрете на импорт топлива из РФ у заправок в Чехии будут трудности со снабжением Фото:
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Чешская Республика поддержит Словакию, если та выступит с просьбой о продлении разрешения Евросоюза на поставки топлива из России. В случае запрета на импорт российских нефтепродуктов цены на заправках в Чехии значительно вырастут. Об этом сообщила заместитель министра промышленности Чехии Рене Недела.

«Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», — передает газета Lidové noviny слова Неделы. Как отметили чешские журналисты в материале, в случае ввода ограничений цены на топливо в Чехии вырастут в разы. Поставщикам нужно будет искать другие источники импорта. А заправки в Чехии столкнутся с трудностями при снабжении нефтепродуктами.

Ранее ЕС принял новый пакет антироссийских санкций. Он включает в себя частичный запрет на импорт нефти. При этом Евросоюз остается одним из крупнейших клиентов по потреблению ископаемого топлива из России. На официальном сайте ЕС добавили, что данный статус сохраняется в связи с исключениями из запрета на импорт нефтепродуктов и сырой нефти. Это сделано для стран, которые находятся в сильной зависимости от топлива из РФ.

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Чешская Республика поддержит Словакию, если та выступит с просьбой о продлении разрешения Евросоюза на поставки топлива из России. В случае запрета на импорт российских нефтепродуктов цены на заправках в Чехии значительно вырастут. Об этом сообщила заместитель министра промышленности Чехии Рене Недела. «Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», — передает газета Lidové noviny слова Неделы. Как отметили чешские журналисты в материале, в случае ввода ограничений цены на топливо в Чехии вырастут в разы. Поставщикам нужно будет искать другие источники импорта. А заправки в Чехии столкнутся с трудностями при снабжении нефтепродуктами. Ранее ЕС принял новый пакет антироссийских санкций. Он включает в себя частичный запрет на импорт нефти. При этом Евросоюз остается одним из крупнейших клиентов по потреблению ископаемого топлива из России. На официальном сайте ЕС добавили, что данный статус сохраняется в связи с исключениями из запрета на импорт нефтепродуктов и сырой нефти. Это сделано для стран, которые находятся в сильной зависимости от топлива из РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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