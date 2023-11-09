Евросоюз признал, что остается крупнейшим клиентом РФ по ископаемому топливу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
ЕС продолжает пользоваться газом из России Фото:

Евросоюз продолжает быть крупнейшим потребителем российского ископаемого топлива. Об этом рассказали в самом политическом объединении.

«Евросоюз по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по ископаемому топливу», — сообщается на официальном сайте ЕС. Там добавили, что такой статус сохраняется из-за продолжающегося импорта трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и ряда исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Евросоюз планирует сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году, что свидетельствует об уменьшении зависимости от российского ископаемого топлива. Стремясь сократить поставки российского газа, Европа переносит энергетический кризис на более уязвимые экономики, что приводит к серьезным проблемам в энергоснабжении таких стран, как Пакистан и Бангладеш, передает «Ридус».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз продолжает быть крупнейшим потребителем российского ископаемого топлива. Об этом рассказали в самом политическом объединении. «Евросоюз по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по ископаемому топливу», — сообщается на официальном сайте ЕС. Там добавили, что такой статус сохраняется из-за продолжающегося импорта трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и ряда исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов. Евросоюз планирует сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году, что свидетельствует об уменьшении зависимости от российского ископаемого топлива. Стремясь сократить поставки российского газа, Европа переносит энергетический кризис на более уязвимые экономики, что приводит к серьезным проблемам в энергоснабжении таких стран, как Пакистан и Бангладеш, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...