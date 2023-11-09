Евросоюз продолжает быть крупнейшим потребителем российского ископаемого топлива. Об этом рассказали в самом политическом объединении.
«Евросоюз по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по ископаемому топливу», — сообщается на официальном сайте ЕС. Там добавили, что такой статус сохраняется из-за продолжающегося импорта трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и ряда исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.
Евросоюз планирует сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году, что свидетельствует об уменьшении зависимости от российского ископаемого топлива. Стремясь сократить поставки российского газа, Европа переносит энергетический кризис на более уязвимые экономики, что приводит к серьезным проблемам в энергоснабжении таких стран, как Пакистан и Бангладеш, передает «Ридус».
Евросоюз продолжает быть крупнейшим потребителем российского ископаемого топлива. Об этом рассказали в самом политическом объединении. «Евросоюз по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по ископаемому топливу», — сообщается на официальном сайте ЕС. Там добавили, что такой статус сохраняется из-за продолжающегося импорта трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и ряда исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов. Евросоюз планирует сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году, что свидетельствует об уменьшении зависимости от российского ископаемого топлива. Стремясь сократить поставки российского газа, Европа переносит энергетический кризис на более уязвимые экономики, что приводит к серьезным проблемам в энергоснабжении таких стран, как Пакистан и Бангладеш, передает «Ридус».