В одном из поселений ХМАО появится «Аллея памяти» погибших на СВО

25 ноября 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Власти Пойковского (ХМАО) хотят обустроить памятную аллею в честь земляков, погибших на СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городском поселении Пойковский Нефтеюганского района ХМАО власти обустроят «Аллею памяти» в честь земляков, не вернувшихся со спецоперации. О планах увековечить имена погибших сельчан сообщила глава Пойковской администрации Ирина Бородина. «Состоялось заседание попечительского совета по вопросам создании „Аллеи памяти“ и мемориальной доски участникам боевых действий в целях увековечивания и сохранения исторической памяти об участниках специальной военной операции. Считаю, что это не только знак уважения к нашим защитникам Отечества, но и наш долг. Совместно с попечительским советом приняли решение доработать эскизы и вновь встретиться, чтобы утвердить и начать работы по реализации проекта», — написала Бородина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В середине октября власти Сургута объявили о планах обустроить на местном Чернореченском кладбище вторую очередь «Аллеи славы», где покоятся погибшие на спецоперации сургутяне. По информации сургутской мэрии, проект должен быть реализован в следующем году.

В городском поселении Пойковский Нефтеюганского района ХМАО власти обустроят «Аллею памяти» в честь земляков, не вернувшихся со спецоперации. О планах увековечить имена погибших сельчан сообщила глава Пойковской администрации Ирина Бородина. «Состоялось заседание попечительского совета по вопросам создании „Аллеи памяти“ и мемориальной доски участникам боевых действий в целях увековечивания и сохранения исторической памяти об участниках специальной военной операции. Считаю, что это не только знак уважения к нашим защитникам Отечества, но и наш долг. Совместно с попечительским советом приняли решение доработать эскизы и вновь встретиться, чтобы утвердить и начать работы по реализации проекта», — написала Бородина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В середине октября власти Сургута объявили о планах обустроить на местном Чернореченском кладбище вторую очередь «Аллеи славы», где покоятся погибшие на спецоперации сургутяне. По информации сургутской мэрии, проект должен быть реализован в следующем году.