24 ноября 2023

В одном из поселений ХМАО появится «Аллея памяти» погибших на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, гвоздики, цветы, памятник
Власти Пойковского (ХМАО) хотят обустроить памятную аллею в честь земляков, погибших на СВО Фото:

В городском поселении Пойковский Нефтеюганского района ХМАО власти обустроят «Аллею памяти» в честь земляков, не вернувшихся со спецоперации. О планах увековечить имена погибших сельчан сообщила глава Пойковской администрации Ирина Бородина.

«Состоялось заседание попечительского совета по вопросам создании „Аллеи памяти“ и мемориальной доски участникам боевых действий в целях увековечивания и сохранения исторической памяти об участниках специальной военной операции. Считаю, что это не только знак уважения к нашим защитникам Отечества, но и наш долг. Совместно с попечительским советом приняли решение доработать эскизы и вновь встретиться, чтобы утвердить и начать работы по реализации проекта», — написала Бородина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В середине октября власти Сургута объявили о планах обустроить на местном Чернореченском кладбище вторую очередь «Аллеи славы», где покоятся погибшие на спецоперации сургутяне. По информации сургутской мэрии, проект должен быть реализован в следующем году.

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В городском поселении Пойковский Нефтеюганского района ХМАО власти обустроят «Аллею памяти» в честь земляков, не вернувшихся со спецоперации. О планах увековечить имена погибших сельчан сообщила глава Пойковской администрации Ирина Бородина. «Состоялось заседание попечительского совета по вопросам создании „Аллеи памяти“ и мемориальной доски участникам боевых действий в целях увековечивания и сохранения исторической памяти об участниках специальной военной операции. Считаю, что это не только знак уважения к нашим защитникам Отечества, но и наш долг. Совместно с попечительским советом приняли решение доработать эскизы и вновь встретиться, чтобы утвердить и начать работы по реализации проекта», — написала Бородина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В середине октября власти Сургута объявили о планах обустроить на местном Чернореченском кладбище вторую очередь «Аллеи славы», где покоятся погибшие на спецоперации сургутяне. По информации сургутской мэрии, проект должен быть реализован в следующем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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