На кладбище в Сургуте появится вторая «Аллея Славы» для героев СВО

На кладбище Сургута появится вторая «Аллея Славы» для героев СВО. Об этом URA.RU сообщил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев на пресс-конференции по итогам ремонтной компании.
«Начали создание второй очереди „Аллеи Славы“ на кладбище „Чернореченское 2“. Уже в этом году проведем отсыпку нового участка. Также подготовим проект благоустройства с целью реализации в следующем году», — сообщил Киселев.
Также Киселев отметил, что за эту ремонтную компанию в городе в рамках благоустройства отремонтировано 10 дворов, на что потрачено свыше 100 млн рублей. Введено в эксплуатацию два сквера — в 36 квартале и на проспекте Мира. Расширено количество локаций цветочного оформления города. Проведен ремонт газонов и высажено 7 тысяч кустарников. Произведена замена 7,5 км тепловых сетей. «Выполнена замена трех километров водопроводных сетей. Проведена замена 1,2 км канализационных сетей. Общий объем отремонтированной улично-дорожной сети составил 294 тысячи квадратных метров. Полностью ликвидирована колейность на площади 121 тысяча квадратных метров. Отремонтировано 13 внутриквартальных проездов и 6,5 тысяч квадратных метров тротуаров», — добавил глава ДГХ.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута лишились ремонта дворов из-за споров УК и налоговой. Как сообщил руководитель ДГХ, причиной стали споры управляющей компании и налоговой, которая арестовала счета коммунальщиков.
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