На кладбище в Сургуте появится вторая «Аллея Славы» для героев СВО

12 октября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Благоустройство «Аллеи Славы» планируют завершить в 2024 году Фото: Алексей Андронов © URA.RU На кладбище Сургута появится вторая «Аллея Славы» для героев СВО. Об этом URA.RU сообщил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев на пресс-конференции по итогам ремонтной компании. «Начали создание второй очереди „Аллеи Славы“ на кладбище „Чернореченское 2“. Уже в этом году проведем отсыпку нового участка. Также подготовим проект благоустройства с целью реализации в следующем году», — сообщил Киселев. Также Киселев отметил, что за эту ремонтную компанию в городе в рамках благоустройства отремонтировано 10 дворов, на что потрачено свыше 100 млн рублей. Введено в эксплуатацию два сквера — в 36 квартале и на проспекте Мира. Расширено количество локаций цветочного оформления города. Проведен ремонт газонов и высажено 7 тысяч кустарников. Произведена замена 7,5 км тепловых сетей. «Выполнена замена трех километров водопроводных сетей. Проведена замена 1,2 км канализационных сетей. Общий объем отремонтированной улично-дорожной сети составил 294 тысячи квадратных метров. Полностью ликвидирована колейность на площади 121 тысяча квадратных метров. Отремонтировано 13 внутриквартальных проездов и 6,5 тысяч квадратных метров тротуаров», — добавил глава ДГХ. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута лишились ремонта дворов из-за споров УК и налоговой. Как сообщил руководитель ДГХ, причиной стали споры управляющей компании и налоговой, которая арестовала счета коммунальщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На кладбище Сургута появится вторая «Аллея Славы» для героев СВО. Об этом URA.RU сообщил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев на пресс-конференции по итогам ремонтной компании. «Начали создание второй очереди „Аллеи Славы“ на кладбище „Чернореченское 2“. Уже в этом году проведем отсыпку нового участка. Также подготовим проект благоустройства с целью реализации в следующем году», — сообщил Киселев. Также Киселев отметил, что за эту ремонтную компанию в городе в рамках благоустройства отремонтировано 10 дворов, на что потрачено свыше 100 млн рублей. Введено в эксплуатацию два сквера — в 36 квартале и на проспекте Мира. Расширено количество локаций цветочного оформления города. Проведен ремонт газонов и высажено 7 тысяч кустарников. Произведена замена 7,5 км тепловых сетей. «Выполнена замена трех километров водопроводных сетей. Проведена замена 1,2 км канализационных сетей. Общий объем отремонтированной улично-дорожной сети составил 294 тысячи квадратных метров. Полностью ликвидирована колейность на площади 121 тысяча квадратных метров. Отремонтировано 13 внутриквартальных проездов и 6,5 тысяч квадратных метров тротуаров», — добавил глава ДГХ. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута лишились ремонта дворов из-за споров УК и налоговой. Как сообщил руководитель ДГХ, причиной стали споры управляющей компании и налоговой, которая арестовала счета коммунальщиков.