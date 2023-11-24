В челябинском аэропорту экстренно посадили самолет из Новосибирска

Самолет, летевший рейсом Новосибирск — Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В аэропорту города Челябинска в 6 часов 42 минуты произошла вынужденная посадка рейса №472 по маршруту Новосибирск — Сочи. Решение принял командир воздушного судна авиакомпании «Nord Wind», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Одному из пассажиров стало плохо, ему понадобилась срочная медицинская помощь.
Вылет самолета запланирован на 25 ноября в 19 часов по местному времени. Пассажиров сейчас размещают в гостиницах Челябинска.
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