24 ноября 2023

В челябинском аэропорту экстренно посадили самолет из Новосибирска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения экстренных служб, аэропорта имени Игоря Курчатова. Челябинск, защитная одежда, скорая помошь
В полете одному из пассажиров стало плохо Фото:

Самолет, летевший рейсом Новосибирск — Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту города Челябинска в 6 часов 42 минуты произошла вынужденная посадка рейса №472 по маршруту Новосибирск — Сочи. Решение принял командир воздушного судна авиакомпании «Nord Wind», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Одному из пассажиров стало плохо, ему понадобилась срочная медицинская помощь.

Вылет самолета запланирован на 25 ноября в 19 часов по местному времени. Пассажиров сейчас размещают в гостиницах Челябинска.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет, летевший рейсом Новосибирск — Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту города Челябинска в 6 часов 42 минуты произошла вынужденная посадка рейса №472 по маршруту Новосибирск — Сочи. Решение принял командир воздушного судна авиакомпании «Nord Wind», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Одному из пассажиров стало плохо, ему понадобилась срочная медицинская помощь. Вылет самолета запланирован на 25 ноября в 19 часов по местному времени. Пассажиров сейчас размещают в гостиницах Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...