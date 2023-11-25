Глава СБУ рассказал, кто планировал теракты на Крымском мосту

Малюк: генерал СБУ «Хантер» планировал теракты на Крымском мосту
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Украинский генерал «Хантер» готовил теракт на Крымском мосту вместе с СБУ Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Бригадный генерал военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным «Хантер» причастен к терактам на Крымском мосту. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

«Хантер… очень сильный инженер. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все делали и планировали», — заявил Малюк в интервью украинскому телеканалу «1+1». Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа также подтвердил причастность к теракту, сообщив, что это была «совместная операция СБУ и ВМС».

8 октября 2022 года ВСУ впервые устроили теракт на Крымском мосту. В результате атаки погибли четыре человека. Позже, 17 июля 2023 года, украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, из-за чего погибли два человека. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт бессмысленным и пообещал ответить.

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Бригадный генерал военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным «Хантер» причастен к терактам на Крымском мосту. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк. «Хантер… очень сильный инженер. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все делали и планировали», — заявил Малюк в интервью украинскому телеканалу «1+1». Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа также подтвердил причастность к теракту, сообщив, что это была «совместная операция СБУ и ВМС». 8 октября 2022 года ВСУ впервые устроили теракт на Крымском мосту. В результате атаки погибли четыре человека. Позже, 17 июля 2023 года, украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, из-за чего погибли два человека. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт бессмысленным и пообещал ответить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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