Глава СБУ рассказал, кто планировал теракты на Крымском мосту

Бригадный генерал военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным «Хантер» причастен к терактам на Крымском мосту. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.
«Хантер… очень сильный инженер. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все делали и планировали», — заявил Малюк в интервью украинскому телеканалу «1+1». Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа также подтвердил причастность к теракту, сообщив, что это была «совместная операция СБУ и ВМС».
8 октября 2022 года ВСУ впервые устроили теракт на Крымском мосту. В результате атаки погибли четыре человека. Позже, 17 июля 2023 года, украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, из-за чего погибли два человека. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт бессмысленным и пообещал ответить.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.