Глава СБУ рассказал, кто планировал теракты на Крымском мосту

Малюк: генерал СБУ «Хантер» планировал теракты на Крымском мосту

25 ноября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Украинский генерал «Хантер» готовил теракт на Крымском мосту вместе с СБУ Фото: Официальный сайт НАК новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Бригадный генерал военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным «Хантер» причастен к терактам на Крымском мосту. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк. «Хантер… очень сильный инженер. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все делали и планировали», — заявил Малюк в интервью украинскому телеканалу «1+1». Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа также подтвердил причастность к теракту, сообщив, что это была «совместная операция СБУ и ВМС». 8 октября 2022 года ВСУ впервые устроили теракт на Крымском мосту. В результате атаки погибли четыре человека. Позже, 17 июля 2023 года, украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, из-за чего погибли два человека. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт бессмысленным и пообещал ответить.

Бригадный генерал военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным «Хантер» причастен к терактам на Крымском мосту. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк. «Хантер… очень сильный инженер. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все делали и планировали», — заявил Малюк в интервью украинскому телеканалу «1+1». Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа также подтвердил причастность к теракту, сообщив, что это была «совместная операция СБУ и ВМС». 8 октября 2022 года ВСУ впервые устроили теракт на Крымском мосту. В результате атаки погибли четыре человека. Позже, 17 июля 2023 года, украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, из-за чего погибли два человека. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт бессмысленным и пообещал ответить.