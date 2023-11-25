Президент Швейцарии прибыл в Киев

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Ален Берсе планирует встречу с Владимиром Зеленским Фото:

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев. Об этом сообщил швейцарский глава у себя в соцсетях. По его словам, он будет участвовать в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», — сообщил Берсе в соцсети Х. Он отметил, что намерен встретиться с Зеленским.

Швейцария продолжает противостоять уговорам западных стран передать свое вооружение на Украину. В сентябре государство отказалось от инициативы Совета кантонов по реэкспорту своего вооружения. Однако 22 ноября Берн одобрил продажу Германии 25 своих устаревших танков Leopard. Берлин заверил Швейцарию, что танки будут находиться в Германии, в странах-членах НАТО или в ЕС, но не отправятся на Украину.

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Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев. Об этом сообщил швейцарский глава у себя в соцсетях. По его словам, он будет участвовать в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», — сообщил Берсе в соцсети Х. Он отметил, что намерен встретиться с Зеленским. Швейцария продолжает противостоять уговорам западных стран передать свое вооружение на Украину. В сентябре государство отказалось от инициативы Совета кантонов по реэкспорту своего вооружения. Однако 22 ноября Берн одобрил продажу Германии 25 своих устаревших танков Leopard. Берлин заверил Швейцарию, что танки будут находиться в Германии, в странах-членах НАТО или в ЕС, но не отправятся на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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