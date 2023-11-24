В мэрии Кургана назначили нового ответственного за социальную политику. Фото

Департамент соцполитики мэрии Кургана возглавила Юлия Гурьянова

25 ноября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Юлия Гурьянова возглавила департамент в мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Кургана назначен новый директор департамента социальной политики. Им стала Юлия Гурьянова. Она уже приступила к своим обязанностям, сообщили в пресс-службе мэрии. «На должность заместителя главы города Кургана, директора департамента социальной политики назначена Юлия Гурьянова. С 24 ноября 2023 года она приступила к исполнению своих обязанностей», — указано на сайте мэрии. Гурьянова работает в городской администрации с 2001 года. Имеет опыт работы в главном управлении соцзащиты населения Курганской области. В январе 2019 года чиновница возглавила управление опеки и попечительства департамента соцполитики администрации города. Юлия Гурьянова назначили на должность заместителя главы Кургана Фото: пресс-служба мэрии Кургана, https://t.me/kurgancityru/23236

В администрации Кургана назначен новый директор департамента социальной политики. Им стала Юлия Гурьянова. Она уже приступила к своим обязанностям, сообщили в пресс-службе мэрии. «На должность заместителя главы города Кургана, директора департамента социальной политики назначена Юлия Гурьянова. С 24 ноября 2023 года она приступила к исполнению своих обязанностей», — указано на сайте мэрии. Гурьянова работает в городской администрации с 2001 года. Имеет опыт работы в главном управлении соцзащиты населения Курганской области. В январе 2019 года чиновница возглавила управление опеки и попечительства департамента соцполитики администрации города.