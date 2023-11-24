В администрации Кургана назначен новый директор департамента социальной политики. Им стала Юлия Гурьянова. Она уже приступила к своим обязанностям, сообщили в пресс-службе мэрии.
«На должность заместителя главы города Кургана, директора департамента социальной политики назначена Юлия Гурьянова. С 24 ноября 2023 года она приступила к исполнению своих обязанностей», — указано на сайте мэрии.
Гурьянова работает в городской администрации с 2001 года. Имеет опыт работы в главном управлении соцзащиты населения Курганской области. В январе 2019 года чиновница возглавила управление опеки и попечительства департамента соцполитики администрации города.
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