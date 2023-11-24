24 ноября 2023

В мэрии Кургана назначили нового ответственного за социальную политику. Фото

Департамент соцполитики мэрии Кургана возглавила Юлия Гурьянова
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, мэрия, администрация
Юлия Гурьянова возглавила департамент в мэрии Кургана Фото:

В администрации Кургана назначен новый директор департамента социальной политики. Им стала Юлия Гурьянова. Она уже приступила к своим обязанностям, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На должность заместителя главы города Кургана, директора департамента социальной политики назначена Юлия Гурьянова. С 24 ноября 2023 года она приступила к исполнению своих обязанностей», — указано на сайте мэрии.

Гурьянова работает в городской администрации с 2001 года. Имеет опыт работы в главном управлении соцзащиты населения Курганской области. В январе 2019 года чиновница возглавила управление опеки и попечительства департамента соцполитики администрации города.

Юлия Гурьянова назначили на должность заместителя главы Кургана
Юлия Гурьянова назначили на должность заместителя главы Кургана
Фото:

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В администрации Кургана назначен новый директор департамента социальной политики. Им стала Юлия Гурьянова. Она уже приступила к своим обязанностям, сообщили в пресс-службе мэрии. «На должность заместителя главы города Кургана, директора департамента социальной политики назначена Юлия Гурьянова. С 24 ноября 2023 года она приступила к исполнению своих обязанностей», — указано на сайте мэрии. Гурьянова работает в городской администрации с 2001 года. Имеет опыт работы в главном управлении соцзащиты населения Курганской области. В январе 2019 года чиновница возглавила управление опеки и попечительства департамента соцполитики администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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