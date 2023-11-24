24 ноября 2023

В Нижнем Тагиле снегоуборщик устроил массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС Фото:

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Горошникова — Пархоменко при расчистке дорог снегоуборщик спровоцировал ДТП с тремя легковушками. Об этом рассказал очевидец аварии.

«При расчистке дороги от снега, трактор зацепил три легковушки. Все транспортные средства получили механические повреждения. О наличии или отсутствии пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца. Из-за аварии на перекрестке образовался затор.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Горошникова — Пархоменко при расчистке дорог снегоуборщик спровоцировал ДТП с тремя легковушками. Об этом рассказал очевидец аварии. «При расчистке дороги от снега, трактор зацепил три легковушки. Все транспортные средства получили механические повреждения. О наличии или отсутствии пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца. Из-за аварии на перекрестке образовался затор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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