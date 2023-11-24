Пермский бизнесмен Волик реабилитирован после пяти лет уголовного преследования

25 ноября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Судебное разбирательство длилось с 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В СКР установили, что предприниматель Максим Волик не являлся пособником действующих в 2017 году пермских депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова. Чиновников обвиняют в совершении двух тяжких преступлений при строительстве жилого дома для сирот в Добрянке (Пермский край), указано в материалах уголовного дела. «Директор пермской компании „АудитПроектСтрой“ Максим Волик отсудил у РФ более 229,5 тысячи рублей. Это компенсация расходов на защиту во время уголовного преследования. Соответствущий иск еще не заявлен. Следователи установили, что Волик не причастен к незаконной деятельности Плюснина и Рогожникова», — передает РБК со ссылкой на делопроизводство. Компания пермского бизнесмена участвовала в реконструкции недостроенной больницы в Добрянке. В здании планировали разместить 400 квартир, где должны были жить сироты. Общая сумма контракта превысила 310,6 миллиона рублей. После заселения жильцы указанного дома стали жаловаться на плесень в квартирах и прочие неудобства. В СКР возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности.

В СКР установили, что предприниматель Максим Волик не являлся пособником действующих в 2017 году пермских депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова. Чиновников обвиняют в совершении двух тяжких преступлений при строительстве жилого дома для сирот в Добрянке (Пермский край), указано в материалах уголовного дела. «Директор пермской компании „АудитПроектСтрой“ Максим Волик отсудил у РФ более 229,5 тысячи рублей. Это компенсация расходов на защиту во время уголовного преследования. Соответствущий иск еще не заявлен. Следователи установили, что Волик не причастен к незаконной деятельности Плюснина и Рогожникова», — передает РБК со ссылкой на делопроизводство. Компания пермского бизнесмена участвовала в реконструкции недостроенной больницы в Добрянке. В здании планировали разместить 400 квартир, где должны были жить сироты. Общая сумма контракта превысила 310,6 миллиона рублей. После заселения жильцы указанного дома стали жаловаться на плесень в квартирах и прочие неудобства. В СКР возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности.