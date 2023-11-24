24 ноября 2023

Пермский бизнесмен Волик реабилитирован после пяти лет уголовного преследования

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Судебное разбирательство длилось с 2018 года Фото:

В СКР установили, что предприниматель Максим Волик не являлся пособником действующих в 2017 году пермских депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова. Чиновников обвиняют в совершении двух тяжких преступлений при строительстве жилого дома для сирот в Добрянке (Пермский край), указано в материалах уголовного дела.

«Директор пермской компании „АудитПроектСтрой“ Максим Волик отсудил у РФ более 229,5 тысячи рублей. Это компенсация расходов на защиту во время уголовного преследования. Соответствущий иск еще не заявлен. Следователи установили, что Волик не причастен к незаконной деятельности Плюснина и Рогожникова», — передает РБК со ссылкой на делопроизводство.

Компания пермского бизнесмена участвовала в реконструкции недостроенной больницы в Добрянке. В здании планировали разместить 400 квартир, где должны были жить сироты. Общая сумма контракта превысила 310,6 миллиона рублей. После заселения жильцы указанного дома стали жаловаться на плесень в квартирах и прочие неудобства. В СКР возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности.

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В СКР установили, что предприниматель Максим Волик не являлся пособником действующих в 2017 году пермских депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова. Чиновников обвиняют в совершении двух тяжких преступлений при строительстве жилого дома для сирот в Добрянке (Пермский край), указано в материалах уголовного дела. «Директор пермской компании „АудитПроектСтрой“ Максим Волик отсудил у РФ более 229,5 тысячи рублей. Это компенсация расходов на защиту во время уголовного преследования. Соответствущий иск еще не заявлен. Следователи установили, что Волик не причастен к незаконной деятельности Плюснина и Рогожникова», — передает РБК со ссылкой на делопроизводство. Компания пермского бизнесмена участвовала в реконструкции недостроенной больницы в Добрянке. В здании планировали разместить 400 квартир, где должны были жить сироты. Общая сумма контракта превысила 310,6 миллиона рублей. После заселения жильцы указанного дома стали жаловаться на плесень в квартирах и прочие неудобства. В СКР возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, которые не отвечают требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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