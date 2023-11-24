Челябинка, чьи дети погибли при пожаре, во время трагедии пила с соседом

Мать погибших при пожаре детей распивала спиртное на момент происшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Челябинской области, чьи малолетние дети погибли при пожаре, оставила ночью детей одних и ушла пить к соседу. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что надзорное ведомство проверит работу служб, ответственных с работу с данной семьей, которая состояла на учете как неблагополучная.

«Одинокая женщина с двумя детьми снимала комнату. В ночь на 25 ноября она ушла к соседу распивать спиртные напитки, трехлетний сын и двухлетняя ночь остались одни. В 10 часов утра другой сосед почувствовал запах дыма и выбил дверь, где были дети. Там обнаружил горящий диван и тела малышей», — рассказал источник.

В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU подтвердили, что мать-одиночка ушла из дома и оставила детей ночью одних, но от подробностей в ведомстве воздержались. Сама семья состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

«Прокуратура даст оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы с данной семьей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили URA.RU в ведомстве.

Пожар произошел в поселке Мирный Сосновского района в двухэтажном доме. Причины возгорания уточняются. По одной из версий причиной пожара могла быть детская шалость. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).