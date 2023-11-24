24 ноября 2023

После гибели челябинских детей Текслер поручил разобраться в причинах трагедии

Текслер поручил разобраться в причинах гибели детей при пожаре в Мирном
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер поручил проверить все семьи Челябинской области, состоящие на учете Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 ноября потребовал разобраться в причинах трагедии, в результате которой при пожаре погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Как заявил глава региона в своем telegram-канале, необходимо выяснить, почему семье, где произошло ЧП, не уделяли должного внимания.

«Следственные органы разберутся в деталях и причинах, почему мать оставила детей одних, почему они остались с огнем один на один. Но также у меня возникают вопросы к работе в этой ситуации органов социальной защиты и местной администрации. <…> Недавно переехали в комнату в общежитии. Почему им не уделили должного внимания?», — негодует в своем сообщении губернатор.

По поручению Алексея Текслера будут проведены служебные проверки действий всех должностных лиц. Также глава региона поручил проверить все семьи в Челябинской области, состоящие на учете.

Пожар произошел в поселке Мирный Сосновского района в двухэтажном доме. Причины возгорания уточняются. По одной из версий, причиной пожара могла быть детская шалость. По информации источника, знакомого с ситуацией, женщина, чьи малолетние дети погибли при пожаре, оставила ночью детей одних и ушла пить алкоголь к соседу. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU подтвердили, что мать-одиночка ушла из дома и оставила детей ночью одних, но от подробностей в ведомстве воздержались. Сама семья состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Прокуратура также заявила, что проверит работу служб, ответственных за работу с этой семьей.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 ноября потребовал разобраться в причинах трагедии, в результате которой при пожаре погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Как заявил глава региона в своем telegram-канале, необходимо выяснить, почему семье, где произошло ЧП, не уделяли должного внимания. «Следственные органы разберутся в деталях и причинах, почему мать оставила детей одних, почему они остались с огнем один на один. Но также у меня возникают вопросы к работе в этой ситуации органов социальной защиты и местной администрации. <…> Недавно переехали в комнату в общежитии. Почему им не уделили должного внимания?», — негодует в своем сообщении губернатор. По поручению Алексея Текслера будут проведены служебные проверки действий всех должностных лиц. Также глава региона поручил проверить все семьи в Челябинской области, состоящие на учете. Пожар произошел в поселке Мирный Сосновского района в двухэтажном доме. Причины возгорания уточняются. По одной из версий, причиной пожара могла быть детская шалость. По информации источника, знакомого с ситуацией, женщина, чьи малолетние дети погибли при пожаре, оставила ночью детей одних и ушла пить алкоголь к соседу. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU подтвердили, что мать-одиночка ушла из дома и оставила детей ночью одних, но от подробностей в ведомстве воздержались. Сама семья состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Прокуратура также заявила, что проверит работу служб, ответственных за работу с этой семьей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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