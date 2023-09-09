Военный эксперт назвал отрицательный эффект поставки F-16 для Киева

Полковник запаса Насонов: Украина изменит отношение к Западу после поставки F-16

10 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина получит все вооружение, которое есть у государств НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После поставки истребителей F-16 Украина будет вынуждена изменить риторику в отношении Запада, так как получит все возможное вооружение, которое есть у стран НАТО. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «После поставки F-16 у Киева вынуждено наступит период изменений правил во взаимоотношении со странами НАТО. За эти полтора года он получил все виды, находящиеся на вооружении натовских стран», — сказал Роман Насонов. При этом Украина продолжит требовать от Запада поставок ракет различной дальности, отметил собеседник агентства. «Киев может запросить определенного вида ракеты, например, „земля-земля“, „воздух-воздух“, „воздух-земля“ с повышенной дальностью поражения, которая позволит бить по объектам в оперативном и стратегическом тылу», — добавил полковник запаса. Также Украина захочет получать полную картину со спутников НАТО, однако на Западе понимают риск подобных запросов, уверен Насонов. «Киев может обнаглеть и попросить полный доступ к данным спутниковой группировки. НАТО это тоже понимает. Если мы поймем, что ускорится цепь получения информации, то у нас не останется другого выбора, как уничтожить эту группировку. Поэтому НАТО на это не пойдет», — заключил он. Ранее Нидерланды, Норвегия и Дания согласились отправить Украине истребители F-16. Обучать украинских пилотов будут американцы. Военный аналитик Александр Михайлов отметил, что Россия может нанести удар по аэродромам стран НАТО, граничащих с Украиной, если оттуда будут взлетать поставленные ВСУ истребители F-16. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После поставки истребителей F-16 Украина будет вынуждена изменить риторику в отношении Запада, так как получит все возможное вооружение, которое есть у стран НАТО. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «После поставки F-16 у Киева вынуждено наступит период изменений правил во взаимоотношении со странами НАТО. За эти полтора года он получил все виды, находящиеся на вооружении натовских стран», — сказал Роман Насонов. При этом Украина продолжит требовать от Запада поставок ракет различной дальности, отметил собеседник агентства. «Киев может запросить определенного вида ракеты, например, „земля-земля“, „воздух-воздух“, „воздух-земля“ с повышенной дальностью поражения, которая позволит бить по объектам в оперативном и стратегическом тылу», — добавил полковник запаса. Также Украина захочет получать полную картину со спутников НАТО, однако на Западе понимают риск подобных запросов, уверен Насонов. «Киев может обнаглеть и попросить полный доступ к данным спутниковой группировки. НАТО это тоже понимает. Если мы поймем, что ускорится цепь получения информации, то у нас не останется другого выбора, как уничтожить эту группировку. Поэтому НАТО на это не пойдет», — заключил он. Ранее Нидерланды, Норвегия и Дания согласились отправить Украине истребители F-16. Обучать украинских пилотов будут американцы. Военный аналитик Александр Михайлов отметил, что Россия может нанести удар по аэродромам стран НАТО, граничащих с Украиной, если оттуда будут взлетать поставленные ВСУ истребители F-16.