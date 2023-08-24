В Пентагоне заявили, что у Украины нет возможности размещать F-16

25 августа 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Райдер ответил отрицательно на вопрос журналиста о возможностях Украины Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сейчас Украина не обладает инфраструктурой, необходимой для размещения на своей территории истребителей F-16. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Краткий ответ на ваш вопрос — нет», — ответил Райдер на вопрос журналиста о том, обладает ли необходимой инфраструктурой Украина для приема F-16. Об этом он заявил в ходе брифинга. Передать Украине истребители обещали Нидерланды, Дания и Норвегия. Планировалось, что тренировать украинцев будут только европейские страны. Однако Райдер заявил, что в планах США самостоятельно обучать украинских летчиков пилотированию F-16. По его словам, занятия начнутся в сентябре.

Сейчас Украина не обладает инфраструктурой, необходимой для размещения на своей территории истребителей F-16. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Краткий ответ на ваш вопрос — нет», — ответил Райдер на вопрос журналиста о том, обладает ли необходимой инфраструктурой Украина для приема F-16. Об этом он заявил в ходе брифинга. Передать Украине истребители обещали Нидерланды, Дания и Норвегия. Планировалось, что тренировать украинцев будут только европейские страны. Однако Райдер заявил, что в планах США самостоятельно обучать украинских летчиков пилотированию F-16. По его словам, занятия начнутся в сентябре.