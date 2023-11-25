Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка в бассейне в Полевском

25 ноября 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летнего мальчика во время тренировки в бассейне в Полевском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сообщалось, что 24 ноября текущего года 12-летний мальчик утонул во время занятия в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Анатолию Надбитову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 24 ноября в Полевском. Во время тренировки по плаванию 12-летний мальчик утонул в бассейне. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Теперь виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летнего мальчика во время тренировки в бассейне в Полевском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сообщалось, что 24 ноября текущего года 12-летний мальчик утонул во время занятия в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Анатолию Надбитову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 24 ноября в Полевском. Во время тренировки по плаванию 12-летний мальчик утонул в бассейне. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Теперь виновным грозит до шести лет лишения свободы.