Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка в бассейне в Полевском

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летнего мальчика во время тренировки в бассейне в Полевском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сообщалось, что 24 ноября текущего года 12-летний мальчик утонул во время занятия в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Анатолию Надбитову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет telegram-канал «Следком».

Инцидент произошел 24 ноября в Полевском. Во время тренировки по плаванию 12-летний мальчик утонул в бассейне. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Теперь виновным грозит до шести лет лишения свободы.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летнего мальчика во время тренировки в бассейне в Полевском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сообщалось, что 24 ноября текущего года 12-летний мальчик утонул во время занятия в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Анатолию Надбитову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 24 ноября в Полевском. Во время тренировки по плаванию 12-летний мальчик утонул в бассейне. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Теперь виновным грозит до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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