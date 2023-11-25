Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка в бассейне в Полевском

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 12-летнего мальчика во время тренировки в бассейне в Полевском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сообщалось, что 24 ноября текущего года 12-летний мальчик утонул во время занятия в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Анатолию Надбитову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет telegram-канал «Следком».
Инцидент произошел 24 ноября в Полевском. Во время тренировки по плаванию 12-летний мальчик утонул в бассейне. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Теперь виновным грозит до шести лет лишения свободы.
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