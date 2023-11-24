СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в бассейне в Полевском

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего ребенка в Полевском (Свердловская область) во время тренировки в бассейне. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.
«По этому факту следственным отделом по городу Полевской СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказал Александр Шульга. Виновным грозит до шести лет лишения свободы,
Сотрудники СК начали расследование. В пресс-службе свердловского МВД добавили, что к делу привлекли инспекторов ПДН.
Трагедия произошла 24 ноября. В Полевском во время тренировки по плаванию в бассейне утонул 12-летний мальчик. Инструктор, находясь на рабочем месте, заметила мальчика под водой, после чего достала его и начала делать искусственное дыхание. Однако ни медицинский персонал учреждения, ни скорая помощь не смогли спасти ребенка. Прокуратурой Полевского была организована проверка.
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