Глава СК запросил доклад по расследованию ЧП со скорой в Екатеринбурге

26 ноября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о происшествии с участием машины скорой помощи и рейсовым автобусом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о происшествии в Екатеринбурге с участием машины скорой помощи. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 23 ноября в Екатеринбурге. Уроженец иностранного государства на рейсовом автобусе выехал на встречную полосу, чтобы объехать затор. Таким образом он заблокировал движение машине скорой помощи, в которой везли пациента. После этого водитель маршрутки начал оскорблять медиков и угрожать им.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о происшествии с участием машины скорой помощи и рейсовым автобусом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о происшествии в Екатеринбурге с участием машины скорой помощи. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 23 ноября в Екатеринбурге. Уроженец иностранного государства на рейсовом автобусе выехал на встречную полосу, чтобы объехать затор. Таким образом он заблокировал движение машине скорой помощи, в которой везли пациента. После этого водитель маршрутки начал оскорблять медиков и угрожать им.