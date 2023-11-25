25 ноября 2023

Глава СК запросил доклад по расследованию ЧП со скорой в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о происшествии с участием машины скорой помощи и рейсовым автобусом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о происшествии в Екатеринбурге с участием машины скорой помощи. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком».

Инцидент произошел 23 ноября в Екатеринбурге. Уроженец иностранного государства на рейсовом автобусе выехал на встречную полосу, чтобы объехать затор. Таким образом он заблокировал движение машине скорой помощи, в которой везли пациента. После этого водитель маршрутки начал оскорблять медиков и угрожать им.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о происшествии с участием машины скорой помощи и рейсовым автобусом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о происшествии в Екатеринбурге с участием машины скорой помощи. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 23 ноября в Екатеринбурге. Уроженец иностранного государства на рейсовом автобусе выехал на встречную полосу, чтобы объехать затор. Таким образом он заблокировал движение машине скорой помощи, в которой везли пациента. После этого водитель маршрутки начал оскорблять медиков и угрожать им.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...