25 ноября 2023

Чешские компании начали закупать газ из РФ, несмотря на запрет

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
В Чехии объем российского газа составил 1,2% от всех поставок Фото:
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Часть торговых компаний, поставляющих газ в Чехию, закупает его у России, несмотря на запрет. Об этом заявил чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.

«Российский газ в Чехию поставлять не нужно. На предстоящую зиму мы и без него накопили запасы. Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России», — сообщил Сикела в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По состоянию на конец октября, доля российского газа в общем объеме поставок в Чехию составляет 1,2%. Основным поставщиком является Норвегия. Сикела утверждает, что страна полностью поборола зависимость от газа из России.

Чешские власти стали одними из инициаторов запрета на поставки российского газа в Европу, а также введения ценового потолка на голубое топливо. Ограничения были введены в конце 2022 года. В свою очередь, тысячи чехов вышли на улицы города, призывая к переговорам с Россией по газу. Экс-глава газовой компании «Prazska plynarenska» Павел Янечек заявлял, что Чехии грозит распад из-за санкций против России.

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Часть торговых компаний, поставляющих газ в Чехию, закупает его у России, несмотря на запрет. Об этом заявил чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. «Российский газ в Чехию поставлять не нужно. На предстоящую зиму мы и без него накопили запасы. Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России», — сообщил Сикела в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По состоянию на конец октября, доля российского газа в общем объеме поставок в Чехию составляет 1,2%. Основным поставщиком является Норвегия. Сикела утверждает, что страна полностью поборола зависимость от газа из России. Чешские власти стали одними из инициаторов запрета на поставки российского газа в Европу, а также введения ценового потолка на голубое топливо. Ограничения были введены в конце 2022 года. В свою очередь, тысячи чехов вышли на улицы города, призывая к переговорам с Россией по газу. Экс-глава газовой компании «Prazska plynarenska» Павел Янечек заявлял, что Чехии грозит распад из-за санкций против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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