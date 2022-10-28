28 октября 2022

В Чехии прошли массовые протесты против отказа от российского газа

Prague Morning: тысячи чехов вышли на улицы, призывая к переговорам с РФ по газу
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Чехи призвали к переговорам с Россией по газу Фото:
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Тысячи чехов вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу. Об этом сообщает издание Prague Morning.

«Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы», — сообщает издание. Также сообщается, что демонстрация организована крайне правыми политическими движениями, радикально настроенными группами и коммунистической партией.

Ранее экс-глава газовой компании «Prazska plynarenska» Павел Янечек заявлял, что Чехии грозит распад из-за санкций против России. Он отметил, что Будапешт договорился с Сербией о том, что при прекращении поставок газа Венгрия будет снабжать страну газом из РФ за счет выделенных ей квот.

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Тысячи чехов вышли на улицы, призывая к переговорам с Россией по газу. Об этом сообщает издание Prague Morning. «Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы», — сообщает издание. Также сообщается, что демонстрация организована крайне правыми политическими движениями, радикально настроенными группами и коммунистической партией. Ранее экс-глава газовой компании «Prazska plynarenska» Павел Янечек заявлял, что Чехии грозит распад из-за санкций против России. Он отметил, что Будапешт договорился с Сербией о том, что при прекращении поставок газа Венгрия будет снабжать страну газом из РФ за счет выделенных ей квот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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