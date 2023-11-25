Клава Кока рискнула ради шоу в честь Свердловской области в Москве. Фото, видео

26 ноября 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Звезд уровня Клавы Коки у других регионов не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Клава Кока (Клавдия Высокова) и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации») помогли родной Свердловской области красиво презентоваться на выставке «Россия» в Москве. Их выступления завершили программу дня региона на ВДНХ. А Клава Кока даже пошла на риск — чтобы шоу было ярче, передает корреспондент URA.RU. Статья по теме Куйвашев ворвался в соревнование российских губернаторов Хедлайнеры выступали на главной сцене, за их выступлениями следили тысячи человек. Первым выступал Бобунец, выход на сцену Клавы Коки был намечен на 20:00 (мск), но отложился на 20 минут — из-за проблем со звуком (концерт проходи на открытой площадке). Спев несколько песен, Клава Кока решила, что находится слишком далеко от зрителей — энергетика не та. И, уточнив, что служба безопасности запретила, все же сделала несколько шагов вперед (опасались даже танцоры, их пришлось уговаривать). «Надеюсь, меня не запретят [после этого]», — пошутила певица. Ее выбрали неслучайно. Организаторы дня Свердловской области на ВДНХ всячески подчеркивали ориентированность властей региона на молодежь, студенчество. За концертами наблюдали тысячи человек Фото: URA.RU

Клава Кока (Клавдия Высокова) и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации») помогли родной Свердловской области красиво презентоваться на выставке «Россия» в Москве. Их выступления завершили программу дня региона на ВДНХ. А Клава Кока даже пошла на риск — чтобы шоу было ярче, передает корреспондент URA.RU. Хедлайнеры выступали на главной сцене, за их выступлениями следили тысячи человек. Первым выступал Бобунец, выход на сцену Клавы Коки был намечен на 20:00 (мск), но отложился на 20 минут — из-за проблем со звуком (концерт проходи на открытой площадке). Спев несколько песен, Клава Кока решила, что находится слишком далеко от зрителей — энергетика не та. И, уточнив, что служба безопасности запретила, все же сделала несколько шагов вперед (опасались даже танцоры, их пришлось уговаривать). «Надеюсь, меня не запретят [после этого]», — пошутила певица. Ее выбрали неслучайно. Организаторы дня Свердловской области на ВДНХ всячески подчеркивали ориентированность властей региона на молодежь, студенчество.