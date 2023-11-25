25 ноября 2023

Клава Кока рискнула ради шоу в честь Свердловской области в Москве. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Звезд уровня Клавы Коки у других регионов не было Фото:

Клава Кока (Клавдия Высокова) и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации») помогли родной Свердловской области красиво презентоваться на выставке «Россия» в Москве. Их выступления завершили программу дня региона на ВДНХ. А Клава Кока даже пошла на риск — чтобы шоу было ярче, передает корреспондент URA.RU.

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Хедлайнеры выступали на главной сцене, за их выступлениями следили тысячи человек. Первым выступал Бобунец, выход на сцену Клавы Коки был намечен на 20:00 (мск), но отложился на 20 минут — из-за проблем со звуком (концерт проходи на открытой площадке). Спев несколько песен, Клава Кока решила, что находится слишком далеко от зрителей — энергетика не та. И, уточнив, что служба безопасности запретила, все же сделала несколько шагов вперед (опасались даже танцоры, их пришлось уговаривать). «Надеюсь, меня не запретят [после этого]», — пошутила певица.

Ее выбрали неслучайно. Организаторы дня Свердловской области на ВДНХ всячески подчеркивали ориентированность властей региона на молодежь, студенчество.

За концертами наблюдали тысячи человек
За концертами наблюдали тысячи человек
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Клава Кока (Клавдия Высокова) и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации») помогли родной Свердловской области красиво презентоваться на выставке «Россия» в Москве. Их выступления завершили программу дня региона на ВДНХ. А Клава Кока даже пошла на риск — чтобы шоу было ярче, передает корреспондент URA.RU. Хедлайнеры выступали на главной сцене, за их выступлениями следили тысячи человек. Первым выступал Бобунец, выход на сцену Клавы Коки был намечен на 20:00 (мск), но отложился на 20 минут — из-за проблем со звуком (концерт проходи на открытой площадке). Спев несколько песен, Клава Кока решила, что находится слишком далеко от зрителей — энергетика не та. И, уточнив, что служба безопасности запретила, все же сделала несколько шагов вперед (опасались даже танцоры, их пришлось уговаривать). «Надеюсь, меня не запретят [после этого]», — пошутила певица. Ее выбрали неслучайно. Организаторы дня Свердловской области на ВДНХ всячески подчеркивали ориентированность властей региона на молодежь, студенчество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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