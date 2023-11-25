Курганец угнал автомобиль из мастерской и попал в ДТП

26 ноября 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного угонщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Шадринска Курганской области угнал машину из автосервиса и попал в ДТП, пытаясь уехать от сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «24-летний житель Шадринска, являясь работником автосервиса, угнал автомобиль и поехал на нем в магазин за алкоголем. Пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, мужчина попал в ДТП, съехав с дороги», — указано на сайте ведомства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Срок наказания по этой статье — до пяти лет. Также мужчину привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Шадринска Курганской области угнал машину из автосервиса и попал в ДТП, пытаясь уехать от сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «24-летний житель Шадринска, являясь работником автосервиса, угнал автомобиль и поехал на нем в магазин за алкоголем. Пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, мужчина попал в ДТП, съехав с дороги», — указано на сайте ведомства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Срок наказания по этой статье — до пяти лет. Также мужчину привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.