Курганец угнал автомобиль из мастерской и попал в ДТП

Житель Шадринска Курганской области угнал машину из автосервиса и попал в ДТП, пытаясь уехать от сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
«24-летний житель Шадринска, являясь работником автосервиса, угнал автомобиль и поехал на нем в магазин за алкоголем. Пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, мужчина попал в ДТП, съехав с дороги», — указано на сайте ведомства.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Срок наказания по этой статье — до пяти лет. Также мужчину привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.
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