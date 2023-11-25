Пермский музей попал в шорт-лист всероссийской премии

Пермский музей современного искусства PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России» проекта «Сноб» и претендует на победу в номинации «Городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Музей попал в шорт-лист и претендует на победу в номинации „Городская среда“. Победители будут объявлены 29 ноября в Москве», — сообщили в telegram-канале.
Номинация посвящена общественным и культурным пространствам, которые формируют комфортную среду для жителей и гостей города. Режиссером торжественной церемонии награждения выступит основатель пермского независимого театрального коллектива «немхат» Александр Шумилин. Премия «Сделано в России» проводится проектом «Сноб» ежегодно.
PERMM переехал в новое здание и возобновил экскурсионную программу. Гостям предлагают посетить обзорный тур по новому музею и авторские экскурсии по выставке коллекции «И да, и нет». Ведущим программы выступает искусствовед Владимир Береснев.
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