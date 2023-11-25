25 ноября 2023
24 ноября 2023

Пермский музей попал в шорт-лист всероссийской премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
Музей претендует на победу в номинации «Городская среда» Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России» проекта «Сноб» и претендует на победу в номинации «Городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Музей попал в шорт-лист и претендует на победу в номинации „Городская среда“. Победители будут объявлены 29 ноября в Москве», — сообщили в telegram-канале.

Номинация посвящена общественным и культурным пространствам, которые формируют комфортную среду для жителей и гостей города. Режиссером торжественной церемонии награждения выступит основатель пермского независимого театрального коллектива «немхат» Александр Шумилин. Премия «Сделано в России» проводится проектом «Сноб» ежегодно.

PERMM переехал в новое здание и возобновил экскурсионную программу. Гостям предлагают посетить обзорный тур по новому музею и авторские экскурсии по выставке коллекции «И да, и нет». Ведущим программы выступает искусствовед Владимир Береснев.

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Пермский музей современного искусства PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России» проекта «Сноб» и претендует на победу в номинации «Городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе музея. «Музей попал в шорт-лист и претендует на победу в номинации „Городская среда“. Победители будут объявлены 29 ноября в Москве», — сообщили в telegram-канале. Номинация посвящена общественным и культурным пространствам, которые формируют комфортную среду для жителей и гостей города. Режиссером торжественной церемонии награждения выступит основатель пермского независимого театрального коллектива «немхат» Александр Шумилин. Премия «Сделано в России» проводится проектом «Сноб» ежегодно. PERMM переехал в новое здание и возобновил экскурсионную программу. Гостям предлагают посетить обзорный тур по новому музею и авторские экскурсии по выставке коллекции «И да, и нет». Ведущим программы выступает искусствовед Владимир Береснев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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